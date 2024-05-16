Нападнику Фіцо загрожує щонайменше 25 років
Про це пише словацька газета Dennik N.
"Той факт, що стрілець діяв з помсти і проти конституційного чиновника, тобто особи, що охороняється, стане обтяжуючою обставиною, яка може визначити остаточне покарання за скоєне", - пише видання.
Нападника утримують в поліцейській камері Національного кримінального агентства в Нітрі.
Нагадаємо, що вчора стався замах на Фіцо. ЗМІ назвали підозрюваного стрілка. Ним виявився 71-річний письменник і прихильник опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Юрай Цинтула.