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Парламент Естонії дозволив використовувати заморожені російські активи для потреб України

15 травня 2024, 18:13
Парламент Естонії дозволив використовувати заморожені російські активи для потреб України
Фото: Scanpix / Postimees
Відповідний закон підтримали 65 депутатів Рійгікогу.

15 травня парламент Естонії схвалив закон, яким дозволив використовувати заморожені російські активи для компенсації завданих Україні збитків.

Про це повідомляє Postimees.

Законопроєкт підтримали 65 депутатів, троє виступили проти.

Як пояснив керівник конституційної комісії Хендрік Йоханнес Террас, створення правового регулювання використання заморожених активів РФ є складним завданням, яким займаються декілька країн-союзників та міжнародні організації, а Естонія відіграє роль новатора в реалізації цієї ідеї.

"росія — країна-агресор, компенсація заподіяної нею шкоди не може лягати на плечі України та її союзників. росія несе відповідальність за заподіяння шкоди", - наголосив Террас.

Депутат зазначив, що через цей закон Естонія пропонує механізм, який "передбачає відповідальність тих людей та компаній, які безпосередньо беруть участь у здійсненні агресії або сприяють їй".

Ініційований урядом законопроєкт про внесення змін до закону про міжнародні санкції та внесення змін до інших відповідних офіційних документів представляє внутрішній механізм забезпечення фінансової відповідальності росії за агресію.

Зміни до законодавства дозволяють використовувати заморожені санкціями активи приватних осіб та компаній, які сприяли незаконним діям росії. Ці активи стануть своєрідним авансовим платежем за завдані збитки.

Відповідно до закону, для ухвалення рішення про використання майна як авансового платежу необхідно, щоб збитки були завдання протиправними діями, які доведені, а держава-жертва представила відповідну вимогу до агресора. Також Естонія має отримати звернення від потерпілої сторони, крім того, треба довести зв'язок власника нерухомості з його протиправними діями.

 

 

 

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