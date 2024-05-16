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CУСПІЛЬСТВО

Фокусника Девіда Копперфілда звинувачують у сексуальних домаганнях кількох жінок – The Guardian

16 травня 2024, 14:29
Фокусника Девіда Копперфілда звинувачують у сексуальних домаганнях кількох жінок – The Guardian
з вільних джерел
Більше половини жінок, які висунули звинувачення на адресу Копперфільда, стверджують, що на момент того, що сталося, їм не виповнилося 18 років.

The Guardian повідомила у своєму розслідуванні, що загалом 16 жінок звинуватили 67-річного ілюзіоніста Девіда Копперфільда в у сексуальних домаганнях та неналежній поведінці в період із кінця 1980-х до 2014 року.

Більше половини жінок, які висунули звинувачення на адресу Копперфільда, стверджують, що на момент того, що сталося, їм не виповнилося 18 років. Деякі заявили, що їм було лише 15 років, хоча Копперфільд міг і не знати їхнього віку.

Члени сім'ї однієї 15-річної дівчини, які сиділи в глядацькій залі під час виступу Копперфільда, стверджують, що стали свідками того, як він торкався їхньої доньки за груди. Адвокати Копперфільда заявили, що твердження про те, що він нібито торкався до жінок у неналежний спосіб, "не тільки абсолютно помилкові, а й абсолютно неправдоподібні".

Під час розслідування The Guardian, яке тривало п'ять років, журналісти з'ясували, що Копперфільд обіцяв жінкам, які звинуватили його в домаганнях, що допоможе їм із кар'єрою в модельному бізнесі або індустрії розваг. Також автори розслідування виявили, що Копперфільд намагався підтримувати контакт із жінками та їхніми батьками.

Одна з жінок розповіла, що познайомилася з Копперфільдом під час його шоу в 1991 році, коли їй було 15 років. Після цього фокусник почав дзвонити їй пізно вночі, надсилав подарунки і квитки на свої шоу, а коли їй виповнилося 18, вони зайнялися сексом за обопільною згодою. За її словами, це був її перший раз. Адвокати Копперфільда, коментуючи це, заявили, що у жінки та ілюзіоніста були законні стосунки за обопільною згодою, які тривали чотири роки. Вони додали, що Копперфільд "категорично заперечує будь-які припущення про залицяння або будь-які інші неправомірні дії".

Щонайменше три жінки стверджують, що Копперфільд накачав їх наркотиками, перш ніж зайнятися з ними сексом без їхньої згоди. У 2018 році проти Копперфільда подібні звинувачення висунула Бріттні Льюїс, одна з 16 героїнь розслідування The Guardian. Ще одна жінка розповіла зараз The Guardian, що її та її подругу накачали наркотиками, коли вона погодилася зустрітися з Копперфільдом, щоб випити після його виступу 1993 року. Адвокати Копперфільда відкинули ці звинувачення - за їхніми словами, наркотики "не частина його світу".

Як вказує The Guardian, Копперфільд опинився під пильною увагою через те, що спілкувався з Джеффрі Епштейном - американським мільйонером, якого звинувачували в сексуальних домаганнях та торгівлі людьми. "Наш клієнт не знав про жахливі злочини Епштейна, - заявили його адвокати. - Як і весь інший світ, він дізнався про це з преси".

сексуальне домаганняДевід Копперфілд

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