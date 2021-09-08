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Скандал про сексуальні домагання: соратниця губернатора Нью-Йорка подала у відставку

Для мене було великою честю останні 10 років служити людям Нью-Йорка
Найближча соратниця та помічниця губернатора американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо Мелісса Дероса написала заяву на звільнення через скандал про сексуальні домагання її шефа.
Скандал про сексуальні домагання: соратниця губернатора Нью-Йорка подала у відставку Фото: New York Post
Про це повідомляє New York Post.
 
"Для мене було великою честю останні 10 років служити людям Нью-Йорка", - зазначила вона.
 
Вона додала, що останні два роки "емоційно та психічно" випробовували її на стійкість, але вона «назавжди вдячна за можливість працювати з такими талановитими та відданими колегами на благо нашого штату».
 
Як повідомлялося, колишні помічниці губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо звинуватили його в сексуальних домаганнях.
 
З цього приводу генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс ініціювала розслідування щодо 11 випадків домагань з боку Куомо, який нібито здійснював "небажані дотики" й робив пропозиції сексуального характеру.
 
На 168 сторінках справи, зокрема, 187 разів згадується секретар губернатора Дероса, яка, згідно з матеріалами слідства, брала активну роль у відведенні звинувачень нинішніх і колишніх помічниць губернатора на його адресу.
 
Куомо наразі заперечує усі звинувачення на свою адресу.
 
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09 08 2021 15:59
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