Скандал про сексуальні домагання: соратниця губернатора Нью-Йорка подала у відставку

Для мене було великою честю останні 10 років служити людям Нью-Йорка

Найближча соратниця та помічниця губернатора американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо Мелісса Дероса написала заяву на звільнення через скандал про сексуальні домагання її шефа.

Про це повідомляє New York Post.

"Для мене було великою честю останні 10 років служити людям Нью-Йорка", - зазначила вона.

Вона додала, що останні два роки "емоційно та психічно" випробовували її на стійкість, але вона «назавжди вдячна за можливість працювати з такими талановитими та відданими колегами на благо нашого штату».

Як повідомлялося, колишні помічниці губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо звинуватили його в сексуальних домаганнях.

З цього приводу генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс ініціювала розслідування щодо 11 випадків домагань з боку Куомо, який нібито здійснював "небажані дотики" й робив пропозиції сексуального характеру.

На 168 сторінках справи, зокрема, 187 разів згадується секретар губернатора Дероса, яка, згідно з матеріалами слідства, брала активну роль у відведенні звинувачень нинішніх і колишніх помічниць губернатора на його адресу.

Куомо наразі заперечує усі звинувачення на свою адресу.