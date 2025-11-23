Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Папа Римський уперше звільнив іспанського єпископа через звинувачення у сексуальному насильстві

23 листопада 2025, 16:02
Wikipedia
Єпархія священника заперечує звинувачення, але підтвердила, що справу розслідує церковний суд у Мадриді.

Папа Римський Лев XIV вперше звільнив з посади іспанського єпископа Рафаеля Сорнозу, якого підозрюють у сексуальному насильстві над семінаристом у 1990-х роках.

Про це пише The Independent.

Сорноза подав заяву на відставку ще торік — у 75 років, коли єпископи зазвичай йдуть на пенсію. Але її не погодили до тих пір, поки церковний трибунал не почав розслідувати справу єпископа.

Його звинувачують у насильстві над семінаристом, коли Сорноза очолював семінарію в іспанському місті Хетафе. Колишній семінарист надіслав листа до Ватикану про те, що з 14 до 21 року зазнавав насильства з боку Сорнози.

Єпархія священника заперечує звинувачення, але підтвердила, що справу розслідує церковний суд у Мадриді. Там заявили, що Сорноза співпрацює зі слідством і не служить у церкві через лікування раку.

У 2023 омбудсман Іспанії провів 18-місячне опитування, яке показало, що кількість жертв сексуального насильства у церкві може сягати сотень тисяч. За цей час команда омбудсмана розслідувала 487 справ, повʼязаних з ймовірними жертвами.

У 2024 році іспанська католицька ієрархія підготувала власний звіт. Вони знайшли докази 728 випадків сексуального насильства в церкві з 1945 року. Після того як уряд Іспанії схвалив план виплати репарацій жертвам, церква теж запровадила план компенсації.

сексуальне домаганняПапа Римський Лев XIV

