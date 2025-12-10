Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Папа Римський заявив, що Трамп намагається зруйнувати союз США та Європи

10 грудня 2025, 12:31
Wikipedia
Так Папа Римський Лев XIV прокоментував останні висловлювання Дональда Трампа, де він сказав, що Європа перебуває в занепаді та має слабких лідерів.

Папа Римський вважає, що Трамп намагається розірвати альянс США та Європи.

Про це повідомляє Sky news

"Я думаю, що, на жаль, деякі аспекти цього, які я бачив, призвели до величезних змін у тому, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами", - додав він.

На запитання журналіста, чи вважає він мирний план США для України справедливим, понтифік відповів, що він "воліє не коментувати це".

"Отже, це програма, яку розробили президент Трамп та його радники. Він президент Сполучених Штатів. Він має право це робити, але в ній є низка пунктів, з якими, на мою думку, багато людей у ​​Сполучених Штатах погодяться, але багато інших сприймуть речі по-іншому", - сказав Папа Римський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Рима 9 грудня. Там він зустрівся з Папою Римським.

Під час зустрічі понтифік повторив про необхідність "продовження діалогу" та висловив надію на те, що поточні дипломатичні ініціативи можуть призвести до "справедливого та тривалого миру".

СШАДональд ТрампЄвросоюзвійна в УкраїніПапа Римський Лев XIV

