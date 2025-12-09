Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп розкритикував Європу за слабких лідерів, у Брюсселі відповіли

09 грудня 2025, 18:54
Трамп розкритикував Європу за слабких лідерів, у Брюсселі відповіли
Фото: Укрінформ
Президент США критикує ЄС за погане управління та нездатність регулювати міграцію.

Президент США Дональд Трамп у новому інтерв’ю для Politico назвав Європу "групою країн, що розкладаються", і заявив, що її лідери «не знають, що робити». Він також розкритикував континент за погане управління та нездатність контролювати міграцію, а деякі коментарі торкнулися й війни в Україні.

На його заяви відреагувала речниця Європейської комісії Паула Пінью. Вона підкреслила, що ЄС має «чудових лідерів», починаючи з президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, та керівників 27 держав-членів. За її словами, мільйони громадян ЄС пишаються своїми лідерами та їхніми зусиллями у подоланні глобальних викликів.

Також критично до Трампа відреагував британський уряд. Речник прем’єра Кіра Стармера зазначив, що Європа активно бере участь у "коаліції рішучих" і здійснює значну роботу щодо санкцій проти росії, зокрема щодо «тіньового флоту». Він додав, що Велика Британія підтримує мирний план США для України та вітає зусилля Вашингтона для досягнення миру, якого прагне президент Зеленський.

Нагадаємо, раніше Трамп також зробив неоднозначні заяви про Україну, зокрема про необхідність проведення президентських виборів, а його географічні коментарі щодо Криму викликали критику та увагу ЗМІ.

На цю пропозицію відреагувала речниця Європейської комісії Анітта Гіппер, нагадавши, що чинний глава держави Володимир Зеленський був обраний демократичним шляхом.

Що стосується наступних виборів, то вони зможуть відбутися лише тоді, коли для цього будуть сприятливі умови. 

"Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи…, — сказала Гіппер, слова якої цитує ЄП. — На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити".

Дональд ТрампЄвросоюзВолодимир Зеленськийкоаліції рішучих

Останні матеріали

ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 12:46
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 08:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється