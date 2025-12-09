Трамп розкритикував Європу за слабких лідерів, у Брюсселі відповіли

Президент США критикує ЄС за погане управління та нездатність регулювати міграцію.

Президент США Дональд Трамп у новому інтерв’ю для Politico назвав Європу "групою країн, що розкладаються", і заявив, що її лідери «не знають, що робити». Він також розкритикував континент за погане управління та нездатність контролювати міграцію, а деякі коментарі торкнулися й війни в Україні.

На його заяви відреагувала речниця Європейської комісії Паула Пінью. Вона підкреслила, що ЄС має «чудових лідерів», починаючи з президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, та керівників 27 держав-членів. За її словами, мільйони громадян ЄС пишаються своїми лідерами та їхніми зусиллями у подоланні глобальних викликів.

Також критично до Трампа відреагував британський уряд. Речник прем’єра Кіра Стармера зазначив, що Європа активно бере участь у "коаліції рішучих" і здійснює значну роботу щодо санкцій проти росії, зокрема щодо «тіньового флоту». Він додав, що Велика Британія підтримує мирний план США для України та вітає зусилля Вашингтона для досягнення миру, якого прагне президент Зеленський.

Нагадаємо, раніше Трамп також зробив неоднозначні заяви про Україну, зокрема про необхідність проведення президентських виборів, а його географічні коментарі щодо Криму викликали критику та увагу ЗМІ.

На цю пропозицію відреагувала речниця Європейської комісії Анітта Гіппер, нагадавши, що чинний глава держави Володимир Зеленський був обраний демократичним шляхом.

Що стосується наступних виборів, то вони зможуть відбутися лише тоді, коли для цього будуть сприятливі умови.

"Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи…, — сказала Гіппер, слова якої цитує ЄП. — На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити".