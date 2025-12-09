Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп вважає, що Україні варто провести вибори

09 грудня 2025, 14:07
Разом із цим глава Білого дому допустив, що чинний президент України Володимир Зеленський міг би перемогти на виборах.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто було би провести вибори, оскільки їх, за його словами, уже давно не проводили.
 
Про це він сказав у інтерв’ю Politico.
 
На думку Трампа, Україна начебто "використовує війну", щоб не проводити вибори. Разом із цим він додав, що український народ "повинен мати такий вибір"».
 
"Можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б виграв, але виборів там не проводили вже давно. Ви знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", — додав президент США.
