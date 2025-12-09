Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський зустрівся з Папою Римським у Римі

09 грудня 2025, 13:35
Зеленський зустрівся з Папою Римським у Римі
Фото: Getty Images
Говорили про мир та військовополонених.
Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Рима. Там він зустрівся з Папою Римським.
 
Про це пише Sky News.
 
Як повідомили у Ватикані, під час зустрічі понтифік повторив про необхідність "продовження діалогу" та висловив надію на те, що поточні дипломатичні ініціативи можуть призвести до "справедливого та тривалого миру".
 
"Під час дружньої бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Святіший Отець наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє палке побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру", - йдеться у повідомленні.
 
Також не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.
 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вранці 9 грудня прибув до Рима з офіційним візитом.

Римвійна в Україніросія окупанти

