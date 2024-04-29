Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Поразка України обійдеться Заходу в трильйони доларів – колишній міністр оборони Британії

29 квітня 2024, 11:39
Поразка України обійдеться Заходу в трильйони доларів – колишній міністр оборони Британії
Фото: з вільного доступу
Екс-міністр збройних сил вважає, що безвихідь або перемога росії створять "нову холодну війну, яка триватиме десятиліттями".

Про це пише британська газета The Telegraph.

Колишній міністр збройних сил Британії Джеймс Гіппі не вірить, що українські захисники зможуть перемогти росіян до 2025 або й в 2026 року, незважаючи на приплив підтримки.

Програш України у війні з росією обійдеться Заходу в трильйони доларів, адже призведе до нової холодної війни, попередив екс-міністр.  

"Знадобляться додаткові пакети допомоги, подібні до тих, які було презентовано цього тижня", щоб Україна виграла битву за "безпеку в усьому європейсько-атлантичному регіоні", - заявив Гіппі.

За його словами, патова ситуація або, не дай бог, поразка України обіцяє нову холодну війну, яка триватиме десятиліття і коштуватиме ще трильйони доларів.

Колишній посадовець не вірить, що українські захисники зможуть перемогти росіян до 2025 або навіть 2026 року, незважаючи на приплив підтримки.

Пакет допомоги від США не зможе "негайно змінити баланс, дозволяючи українцям перейти до фінального наступу, що принесе швидку та повну перемогу".

"Я очікую, що завдяки цьому величезному припливу підтримки з боку Заходу ми побачимо стабілізацію ліній фронту, і, хоча бойові дії будуть запеклими, я не очікую, що цього року буде звільнено значні обсяги територій", - сказав Гіппі.

Він додав, що українські бригади необхідно навчити складного маневру, який синхронізує їхній рух з артилерійським вогнем, підтримкою з повітря і всім іншим, що може бути кинуто на росіян.

 
війна в УкраїніПоразка

Останні матеріали

Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Політика
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 12:35
Cуспільство
"Знищені" росіянами 4-5 разів повітряні сили України продовжують наносити ураження. росіяни кидають в бій всіх, кого можуть нашкребти – Том Купер
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 00:12
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Політика
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 28 квітня 2024, 11:45
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2024, 11:17
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 15:37
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Політика
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 11:27
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Політика
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 15:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється