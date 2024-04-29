Поразка України обійдеться Заходу в трильйони доларів – колишній міністр оборони Британії

Екс-міністр збройних сил вважає, що безвихідь або перемога росії створять "нову холодну війну, яка триватиме десятиліттями".

Про це пише британська газета The Telegraph.

Колишній міністр збройних сил Британії Джеймс Гіппі не вірить, що українські захисники зможуть перемогти росіян до 2025 або й в 2026 року, незважаючи на приплив підтримки.

Програш України у війні з росією обійдеться Заходу в трильйони доларів, адже призведе до нової холодної війни, попередив екс-міністр.

"Знадобляться додаткові пакети допомоги, подібні до тих, які було презентовано цього тижня", щоб Україна виграла битву за "безпеку в усьому європейсько-атлантичному регіоні", - заявив Гіппі.

За його словами, патова ситуація або, не дай бог, поразка України обіцяє нову холодну війну, яка триватиме десятиліття і коштуватиме ще трильйони доларів.

Колишній посадовець не вірить, що українські захисники зможуть перемогти росіян до 2025 або навіть 2026 року, незважаючи на приплив підтримки.

Пакет допомоги від США не зможе "негайно змінити баланс, дозволяючи українцям перейти до фінального наступу, що принесе швидку та повну перемогу".

"Я очікую, що завдяки цьому величезному припливу підтримки з боку Заходу ми побачимо стабілізацію ліній фронту, і, хоча бойові дії будуть запеклими, я не очікую, що цього року буде звільнено значні обсяги територій", - сказав Гіппі.

Він додав, що українські бригади необхідно навчити складного маневру, який синхронізує їхній рух з артилерійським вогнем, підтримкою з повітря і всім іншим, що може бути кинуто на росіян.