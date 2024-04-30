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ПОЛІТИКА

Син Байдена вимагає від Fox News видалити "інтимні" фото зі своїх платформ

30 квітня 2024, 12:20
Син Байдена вимагає від Fox News видалити
Julio Cortez/AP/FILE
Адвокати висунули декілька вимог телеканалу.

Син президента США Гантер Байден погрожує подати до суду на консервативний телеканал Fox News, який підтримує республіканців, за наклеп, використання його образу і публікацію підроблених інтимних фотографій.

Про це йдеться у листі адвокатів до медійників, пише CNN.

У зверненні вказують про змову з метою наклепу і незаконну публікацію «викрадених» зображень, а також про вимогу виправити і спростувати в ефірі і в онлайн-статтях твердження про те, що президент Байден і його син брали участь у схемі хабарництва за кордоном.

Журналісти зазначають, що ця посилена стратегія Байдена-молодшого спрямована на захист від нападків, спочатку викликала занепокоєння серед деяких політичних радників президента Байдена. Але той публічно захистив свого сина, якому окремо пред'явлені звинувачення у володінні зброєю та ухилянні від сплати податків у Делавері та Каліфорнії. Гантер Байден не визнав себе винним у цих кримінальних звинуваченнях.

"Протягом останніх п'яти років Fox News невпинно атакував Гантера Байдена і робив з нього осміховисько, щоб підвищити рейтинги і отримати фінансову вигоду", ‒ йдеться в заяві адвокатів.

Зокрема у 2022 році на стрімінговій платформі Fox Nation показали інсценування судового процесу над Гантером Байденом із шести частин, яке зосереджувалося на недоведених звинуваченнях у хабарництві. Також там опублікували "інтимні фото Байдена, на яких він зображений оголеним, а також задіяним у статевих актах", ‒ йдеться у листі, в якому адвокати вимагають від Fox негайно видалити серіал з усіх стрімінгових платформ.

"Fox знає, що ці приватні та конфіденційні зображення були викрадені та/або оброблені за допомогою цифрових технологій", ‒ пишуть адвокати Гантера Байдена.

скандалгантер байден

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