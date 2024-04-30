Син Байдена вимагає від Fox News видалити "інтимні" фото зі своїх платформ

Адвокати висунули декілька вимог телеканалу.

Син президента США Гантер Байден погрожує подати до суду на консервативний телеканал Fox News, який підтримує республіканців, за наклеп, використання його образу і публікацію підроблених інтимних фотографій.

Про це йдеться у листі адвокатів до медійників, пише CNN.

У зверненні вказують про змову з метою наклепу і незаконну публікацію «викрадених» зображень, а також про вимогу виправити і спростувати в ефірі і в онлайн-статтях твердження про те, що президент Байден і його син брали участь у схемі хабарництва за кордоном.

Журналісти зазначають, що ця посилена стратегія Байдена-молодшого спрямована на захист від нападків, спочатку викликала занепокоєння серед деяких політичних радників президента Байдена. Але той публічно захистив свого сина, якому окремо пред'явлені звинувачення у володінні зброєю та ухилянні від сплати податків у Делавері та Каліфорнії. Гантер Байден не визнав себе винним у цих кримінальних звинуваченнях.

"Протягом останніх п'яти років Fox News невпинно атакував Гантера Байдена і робив з нього осміховисько, щоб підвищити рейтинги і отримати фінансову вигоду", ‒ йдеться в заяві адвокатів.

Зокрема у 2022 році на стрімінговій платформі Fox Nation показали інсценування судового процесу над Гантером Байденом із шести частин, яке зосереджувалося на недоведених звинуваченнях у хабарництві. Також там опублікували "інтимні фото Байдена, на яких він зображений оголеним, а також задіяним у статевих актах", ‒ йдеться у листі, в якому адвокати вимагають від Fox негайно видалити серіал з усіх стрімінгових платформ.

"Fox знає, що ці приватні та конфіденційні зображення були викрадені та/або оброблені за допомогою цифрових технологій", ‒ пишуть адвокати Гантера Байдена.