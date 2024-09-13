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ПОЛІТИКА

США та Британія обговорюють використання Україною британських ракет з американською навігацією – Bloomberg

13 вересня 2024, 08:31
США та Британія обговорюють використання Україною британських ракет з американською навігацією – Bloomberg
Поки Київ наполягає на більш потужній західній зброї для ударів по військових об’єктах на території росії, офіційні особи говорили про те, чи може Білий дім надати Україні дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow у транскордонних атаках.

Уряди США та Великої Британії обговорюють дозвіл Україні щодо завдання ударів великої дальності по російській території. Йдеться про використання британських крилатих ракет з навігаційними даними США.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел агентства, це питання було частиною розмов, які відбулися протягом останніх кількох днів за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена в Лондоні та Києві.

Поки Київ наполягає на більш потужній західній зброї для ударів по військових об’єктах на території росії, офіційні особи говорили про те, чи може Білий дім надати Україні дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow у транскордонних атаках, повідомили джерела.

Storm Shadows — це високоточні керовані ракети повітряного запуску з дальністю стрільби понад 250 кілометрів (155 миль). Вони летять низько на високих швидкостях, використовуючи систему, що поєднує так звану інерціальну навігацію з системою глобального позиціонування та навігацією за рельєфом місцевості.

Системою супутникової навігації GPS керує Пентагон, але вона також використовується для громадських цілей, наприклад онлайн-прокладки для водіїв.

При використанні в складних операціях ракетам Storm Shadow часто допомагають надані США дані, які допомагають їм складати карту місцевості з високим рівнем точності, зазначили джерела агентства.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснили візит до України. Український президент Володимир Зеленський детально пояснив їм, чому Україні потрібно завдавати ударів углиб російської території. Зеленський наголосив, що Україну цікавлять виключно військові цілі. Багато хто очікував, що під час візиту буде оголошено про дозвіл. Проте Блінкен заявив, що питання буде обговорюватись президентом США Джо Байден з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Вашингтоні пізніше цього тижня.

Британська газета The Guardian стверджує, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території рф. Видання стверджу, що рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене непублічно і, найімовірніше, не буде оголошуватись.

СШАвійнаБританіяStorm Shadowудари по рф

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