Держсекретар США та очільник МЗС Британї спільно відвідають Київ(оновлено)

Блінкен зі свого боку наголосив на важливості візиту в Україну в критичний момент.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосили про спільний візит в Україну, демонструючи солідарність із Києвом на тлі вторгнення росії.

Про це повідомило агентство Reuters.

"Ми з Тоні вирушимо до Києва цього тижня, що стане першим спільним візитом представників наших країн за більш ніж десять років. Ми - найближчі союзники, і цей візит підтвердить нашу прихильність підтримці України", - заявив Леммі.

Блінкен зі свого боку наголосив на важливості візиту в Україну в критичний момент.

"Я думаю, що це критичний момент для України в розпал інтенсивного осіннього сезону бойових дій, коли росія продовжує нарощувати свою агресію", - зазначив він.

Держсекретар США додав, що росія посилює свої атаки на міста, на людей, зокрема, на енергетичну інфраструктуру, на електрику, "і все це напередодні найхолодніших місяців".

Ентоні Блінкен також заявив, що Байден у п'ятницю, 13 вересня, зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорять дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії.

"Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території рф із британським прем'єром у п'ятницю", - заявив Блінкен.

Також Блінкен підтвердив, що російська федерація отримала балістичні ракети від Ірану. Він вважає, що ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

Під час свого візиту до Києва 11 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомить українцям про дозвіл Вашингтона на удари вглиб рф американськими далекобійними ракетами ATACMS. Про це повідомила журналістка Axios Джуліґрейс Бруфке з посиланням на слова голови Комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола.

"Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять [вдарити по росії за допомогою ATACMS]", — передає слова Маккола Бруфке.