Блінкен підтвердив передачу Іраном балістичних ракет росії

Блінкен заявив, що нові санкції будуть оголошені пізніше у вівторок, включаючи заходи проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.

російська федерація (рф) отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкена, якого цитує The Washington Post.

Блінкен заявив, що нові санкції будуть оголошені пізніше у вівторок, включаючи заходи проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.

"Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією", – сказав Блінкен.

"росія вже отримала партії цих ракет", – наголосив держсекретар США.

Він додав, що росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Цього тижня іранські офіційні особи заперечували, що вони відправляли зброю до росії.

Іран постачає росії ударні безпілотники, але донедавна утримувався від пропозиції передачі більш потужного озброєння, очевидно, з огляду на попередження США і Європи про те, що це викличе хвилю болючих санкцій.

Ще у вересні газета The Wall Street Journal писала про те, що російська федерація отримала від Ірану партію балістичних ракет, ймовірно, короткого радіусу дії. Також перед цим з'ясувалось, що Тегеран посилив виробництво ракет та дронівпісля підписання угоди про співпрацю з країною-терористом.