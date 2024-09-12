Лондон дозволить ЗСУ бити ракетами Storm Shadow по росії – The Guardian

Рішення щодо ударів по російських цілях було ухвалене непублічно.

Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території рф.

Про це пише британська газета The Guardian з посиланням на джерела у британському уряді.

Видання стверджу, що рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене непублічно і, найімовірніше, не буде оголошуватись.

Одне з джерел повідомило, що без такого рішення не відбувся б спільний візит глави британського МЗС Девіда Леммі і державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

Британська сторона начебто вважає публічну заяву використання ракет дальнього радіусу дії для ударів по рф "надмірно провокаційною".

Крім того, "цілком ймовірно", що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, "щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак", йдеться в матеріалі.

Днями ми писали, що Нідерланди дозволили Україні бити своєю зброєю по об'єктах в тилу росії.