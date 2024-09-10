Нідерланди дозволили Україні бити своєю зброєю по об'єктах в тилу росії

Міжнародне право не обмежується відстанню і що право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону.

ЗСУ дозволили завдавати ударів по всій території рф, яку їй постачають Нідерланди.

Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс оголосив, що Київ може використовувати зброю Нідерландів на території рф для захисту відповідно до міжнародного права.

"Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет - вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю над росією", - заявив міністра.

Він додав, що міжнародне право не обмежується відстанню і що право на самооборону не припиняється за 100 кілометрів від кордону.

"Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань", - сказав Брекельманс.

Міністр вважає, що дозвіл на удари по рф також прямо стосується винищувачів F-16, які Нідерланди передадуть Україні.

Також міністр закликав інші західні країни зняти обмеження на використання зброї, яку вони постачають Україні.

Раніше ми писали, що Нідерланди не проти використання Україною F-16 для ударів по рф.