Стармер заявив, що владімір путін розпочав війну в Україні і може закінчити її в будь-який момент.

Глава уряду Британії Кір Стармер відповів на залякування російського лідера владіміра путіна про те, що будь-яке використання британських ракет дальнього радіуса дії на російській території призведе до війни НАТО з його країною.

Про це Стармер сказав журналістам дорогою до США, його слова наводить The Guardian.

Стармер заявив, що владімір путін розпочав війну в Україні і може закінчити її в будь-який момент. Прем'єр-міністр Британії спілкувався з журналістами по дорозі до Вашингтона на зустріч з президентом США Джо Байденом, де, як очікують, вони обговорять питання обмежень далекобійних ударів по рф.

"росія розпочала цей конфлікт. росія незаконно вторглася в Україну. росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону", – сказав Стармер, відповідаючи на погрози російського лідера.

Він додав, що Британія надала "підготовку і можливості", щоб допомогти Україні відбити російське вторгнення, і сказав, що він відвідує президента США частково тому, що "очевидно, що існують подальші дискусії про природу цих можливостей".

Прем'єр-міністр Британії зауважив, що не коментуватиме удари Storm Shadow безпосередньо, але додав, що хоче переконатися, що "всі рішення, які ми ухвалюємо, перебувають у стратегічному контексті".

"У найближчі кілька тижнів і місяців можливі дійсно важливі події, як в Україні, так і на Близькому Сході, і тому необхідно ухвалити низку тактичних рішень", – відзначив Стармер.

The Guardian повідомило, що США і Британія домовилися разом з іншими союзниками дозволити Україні вражати військові цілі на території росії ракетами Storm Shadow, що є давньою вимогою Києва.

кремлівський диктатор владімір путін в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що дозвіл з боку Північноатлантичного альянсу Україні наносити удари по рф за допомогою західної зброї означає "пряму участь" НАТО у війні з рф.

За його словами, українська армія "не може" сама здійснювати такі удари.

путін також наголосив, що оперувати далекобійними системами так само в його уявленні можуть "тільки військовослужбовці країн НАТО".

"Йдеться про те, щоб ухвалити рішення про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні на Україні", – сказав глава кремля.

"росія буде ухвалювати відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться", – додав він.