Британія закликає до збільшення постачання озброєнь Україні перед зимою

Девід Леммі нагадав, що для нашої держави перемога у війні настане, коли росія піде геть, і Лондон підтримує Київ у цьому прагненні.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі під час свого першого візиту до Києва наголосив, що напередодні ключової зими бойових дій союзники повинні дати Україні все необхідне озброєння, аби перемогти у протистоянні з росією, яка й розпочала війну.

Про це повідомляє The Telegraph.

Він відзначив, що зараз — вирішальний період, коли потрібно завадити агресору підготуватися до зими, особливо зважаючи на зростання ескалації через надходження рф балістичних ракет з Ірану.

"Ми тут, щоб розробити стратегію, щоб зрозуміти, як ми можемо надати українцям можливість перемогти та що для цього потрібно", — заявив Леммі.

Він наголосив, що в Україні панує бліц-дух і відзначив національні зусилля нашої країни.

"Справа не лише в політиках, а й у всьому народі, який сповнений рішучості боротися за свою країну та протистояти цьому сучасному імперіалізму, про який багато хто з нас думав, що бачить задвірку минулого століття", — сказав він.

Політик нагадав, що для України перемога у війні настане, коли росія піде геть, і Лондон підтримує Київ у цьому прагненні.

"Основою того, про що ми говорили під час цієї поїздки, є справді наступний горизонт, наступні чотири, п’ять, шість місяців та переконання, що Україна займає найсильнішу позицію для перемоги", — сказав він.

Нагадаємо, за даними The Times, США дозволять ЗСУ далекобійні удари по території росії, але лише за допомогою британських ракет Storm Shadow і французький Scalp, адже у Лондоні та Парижі підтримують такий крок. Проте на застосування американських ATACMS заборона збережеться, оскільки у Вашингтоні все ще бояться ескалації.