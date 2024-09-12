Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Байден дозволить Україні бити по росії ракетами Storm Shadow, але не ATACMS – The Times

12 вересня 2024, 21:55
Байден дозволить Україні бити по росії ракетами Storm Shadow, але не ATACMS – The Times
джерело eadaily
Зазначається, що і Велика Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною їхньої далекобійної зброї.
Президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати для ударів по території росії британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP, але не американську зброю великої дальності, зокрема, ракети ATACMS.
 
Про це пише The Times із посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією.
 
"США не дозволять Україні запустити свою найбільш далекобійну версію ATACMS - балістичну ракету - по цілям за межами кордону, сподіваючись запобігти подальшій ескалації конфлікту", - ідеться в публікації.
 
Як пише видання, очікується, що Байден обговорить питання використання західної зброї з іншими європейськими лідерами, щоб прозондувати їхню думку про будь-які зміни в політиці.
 
"І Велика Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною її далекобійної зброї, але поки американці блокують цю зміну через страх ескалації. Вважається, що постачання Іраном понад 200 ракет Fath-360 у росію зіграло свою роль у переконанні деяких високопосадовців на Заході в тому, що політику необхідно терміново змінити", - зазначається в статті.
 
Водночас, як зазначив старший науковий співробітник із наземних воєнних дій у Міжнародному інституті стратегічних досліджень, він не здивується, якщо Байден займе позицію "проміжного варіанту", а "Франція і Велика Британія підуть на ризик заради України.

 

війна в Україніросія окупантиДжо Байден

Останні матеріали

Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Політика
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 16:10
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Політика
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 12:47
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Політика
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 23:36
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 14:27
Передові путінські TV-солдати. Їх цікавлять не вибори, а громадянська війна у США – Джулія Девіс
Політика
Передові путінські TV-солдати. Їх цікавлять не вибори, а громадянська війна у США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 08:10
Червоні лінії кандидатів у президенти США. На що звернути увагу під час дебатів Трампа і Гарріс – Wall Street Journal
Політика
Червоні лінії кандидатів у президенти США. На що звернути увагу під час дебатів Трампа і Гарріс – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 21:49
Курська операція є стратегічною перемогою. А ситуація на Покровському напрямку покращується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Курська операція є стратегічною перемогою. А ситуація на Покровському напрямку покращується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 14:14
Трофімов проти Трофімової. російська пропаганда все ще пронизує західну культуру – треба дати їй відсіч – Едвард Лукас
Політика
Трофімов проти Трофімової. російська пропаганда все ще пронизує західну культуру – треба дати їй відсіч – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється