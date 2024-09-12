Байден дозволить Україні бити по росії ракетами Storm Shadow, але не ATACMS – The Times

Зазначається, що і Велика Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною їхньої далекобійної зброї.

Президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати для ударів по території росії британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP, але не американську зброю великої дальності, зокрема, ракети ATACMS.

Про це пише The Times із посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією.

"США не дозволять Україні запустити свою найбільш далекобійну версію ATACMS - балістичну ракету - по цілям за межами кордону, сподіваючись запобігти подальшій ескалації конфлікту", - ідеться в публікації.

Як пише видання, очікується, що Байден обговорить питання використання західної зброї з іншими європейськими лідерами, щоб прозондувати їхню думку про будь-які зміни в політиці.