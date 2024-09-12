Байден дозволить Україні бити по росії ракетами Storm Shadow, але не ATACMS – The Times
12 вересня 2024, 21:55
джерело eadaily
Зазначається, що і Велика Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною їхньої далекобійної зброї.
Президент США Джо Байден може дозволити Україні використовувати для ударів по території росії британські та французькі ракети Storm Shadow/SCALP, але не американську зброю великої дальності, зокрема, ракети ATACMS.
Про це пише The Times із посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією.
"США не дозволять Україні запустити свою найбільш далекобійну версію ATACMS - балістичну ракету - по цілям за межами кордону, сподіваючись запобігти подальшій ескалації конфлікту", - ідеться в публікації.
Як пише видання, очікується, що Байден обговорить питання використання західної зброї з іншими європейськими лідерами, щоб прозондувати їхню думку про будь-які зміни в політиці.
"І Велика Британія, і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною її далекобійної зброї, але поки американці блокують цю зміну через страх ескалації. Вважається, що постачання Іраном понад 200 ракет Fath-360 у росію зіграло свою роль у переконанні деяких високопосадовців на Заході в тому, що політику необхідно терміново змінити", - зазначається в статті.
Водночас, як зазначив старший науковий співробітник із наземних воєнних дій у Міжнародному інституті стратегічних досліджень, він не здивується, якщо Байден займе позицію "проміжного варіанту", а "Франція і Велика Британія підуть на ризик заради України.