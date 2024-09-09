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Єврокомісаром з питань оборони стане політик з Литви, який підтримує Україну – Politico

09 вересня 2024, 10:54
Єврокомісаром з питань оборони стане політик з Литви, який підтримує Україну – Politico
Фото: з вільного доступу
Урсула фон дер Ляєн готується передати ключові посади у своїй команді.

Представник Литви Андрюс Кубілюс, ймовірне, отримає посаду комісара з питань безпеки, оборонної промисловості і космосу у новій Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. 

Про це повідомило видання Politico

Виданню про це стало відомо на основі розмов з офіційними особами Європейської комісії, Європейського парламенту, Європейської ради і з офіційними особами в різних європейських столицях.

Фон дер Ляєн раніше говорила, що новостворену посаду комісара з питань оборони має сенс віддати комусь із Центральної чи Східної Європи.

Кубілюс це депутат Європарламенту, який спеціалізується на закордонних справах, він досвідчений політик з більш ніж 15-ти річним досвідом роботи на посаді прем'єр-міністра, який двічі обіймав цю посаду. 

Його поважають, адже він провів Литву через фінансову кризу 2008 року. Також Кубілюс активно підтримує Україну. 

Він заявляв на необхідності постійної військової підтримки Києва, виступаючи за план, згідно з яким західні союзники виділяли б 0,25 відсотка ВВП, щоб допомогти перемогти Росію на полі бою. 

Ще він закликав змусити кремль оплатити рахунок за відновлення України, використовуючи всі заморожені російські активи. 

У Вільнюсі він запропонував створити урядовий департамент або міністерство, повністю присвячене питанням України.

Раніше ми повідомляли, що новий склад Єврокомісії розпочне роботу на місяць пізніше.

 

Єврокомісіяєврокомісар

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