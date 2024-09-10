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Фон дер Ляєн відклала представлення нового складу Єврокомісії до наступного тижня

10 вересня 2024, 14:34
Фон дер Ляєн відклала представлення нового складу Єврокомісії до наступного тижня
Фото: з вільного доступу
Президентка Єврокомісії повинна була представити портфелі кандидатів вже завтра.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відклала представлення 26 кандидатів на посади своїх єврокомісарів до наступного тижня.

Про це виданню Politico повідомили три посадовці. 

Очікувалось, що в середу вранці команда фон дер Ляєн проведе зустріч з лідерами різних політичних фракцій Європейського парламенту і публічно оголосить наступний склад колегії комісарів.

Проте зустріч перенесена на наступний тиждень, коли Європарламент засідатиме у Страсбурзі.

Вчора, 9 вересня, Словенія висунула кандидатуру Марти Кос, що допоможе досягти мети фон дер Ляйєн щодо більш гендерно збалансованого складу Єврокомісії. 

Проте словенський парламент усе ще має схвалити цю зміну, а це відтерміновує оголошення складу.

На початку тижня європейські посадовці обговорювали, чи буде зустріч з політичними лідерами в парламенті просто обміном думками, чи збігатиметься з офіційним оголошенням про нову команду фон дер Ляєн.

Наразі очікується "зеленого світла" від словенського уряду задля нової кандидатки дає фон дер Ляєн. І тепер потрібно більше часу для консультацій з європейськими столицями та її комісарами щодо розподілу найвищих посад у наступній виконавчій владі Євросоюзу.

В понеділок, 9 вересня, ми також писали, що Єврокомісаром з питань оборони стане політик з Литви, який підтримує Україну.

 

ЄврокомісіяУрсула фон дер Ляєнсклад

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