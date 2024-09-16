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ПОЛІТИКА

Фон дер Ляєн все ще сподівається представити новий склад Єврокомісії у вівторок

16 вересня 2024, 17:42
Фон дер Ляєн все ще сподівається представити новий склад Єврокомісії у вівторок
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Депутати Європарламенту також чекають сигналів від фон дер Ляєн, яка в понеділок прибула до Європарламенту в Страсбурзі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн все ще "сподівається" представити свою команду єврокомісарів у Страсбурзі у вівторок.

Про це повідомляє Politico.

Ще до того, як Тьєррі Бретон несподівано пішов у відставку з Комісії в понеділок, було незрозуміло, чи зможе фон дер Ляєн оголосити свою нову команду, як планувалося.

Це значною мірою пов'язано із затримкою в Словенії, парламент якої відмовляється призначити слухання щодо затвердження кандидатури Марти Кос на тлі триваючого протистояння між урядом на чолі з Робертом Голобом та опозицією. Коли Бретон подав у відставку, здавалося ще менш імовірним, що фон дер Ляєн встигне до кінця свого терміну. Однак Париж швидко висунув кандидатуру Стефана Сежурне на заміну Бретону.

"Ми в тій же ситуації, що і в п'ятницю, президентка сподівається, що зможе оголосити про створення Колегії єврокомісарів завтра. Але 24 години в політиці – це довгий час, тому ми продовжуємо чекати на підтвердження", – сказала представниця Єврокомісії Аріана Подеста.

Депутати Європарламенту також чекають сигналів від фон дер Ляєн, яка в понеділок прибула до Європарламенту в Страсбурзі. У вівторок вранці вона зустрінеться з головами політичних груп парламенту за зачиненими дверима, а після цього запланована пресконференція.

Цього року законодавці ЄС внесли зміни до внутрішнього регламенту Європарламенту, намагаючись зобов'язати президента Комісії інформувати їх про свої плани перед початком серії слухань, на яких вони опитуватимуть майбутніх комісарів. Однак, поки що невідомо, якою мірою фон дер Ляєн дотримуватиметься цих парламентських вимог, особливо без офіційної урядової підтримки Кос з боку Словенії.

Віцепрезидент парламенту Мартін Хойсік з ліберальної групи Renew Europe сказав, що він очікує, що фон дер Ляєн принаймні "щось оголосить", але "все, що завгодно, є диким припущенням, враховуючи французький обмін в останню хвилину".

Хойсік сказав, що, на його думку, фон дер Ляєн представить весь склад Колегії за виключенням Словенії. Він додав, що законодавці "спокійні" перед оголошенням "і готові" розпочати слухання, як тільки отримають список комісарів.

"Я думаю, що вона [представить Колегію у вівторок]", – сказав Сандро Гозі, депутат Європарламенту, обраний за списком партії Емманюеля Макрона.

Існує також поширена думка, що Комісія почне роботу не раніше початку грудня, особливо з огляду на складний графік роботи Європарламенту і тривалий процес слухань.

ЄврокомісіяУрсула фон дер Ляєн

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