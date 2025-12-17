Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Британія зробила виняток із санкцій для російської компанії в Єгипті – Reuters

17 грудня 2025, 21:52
Британія зробила виняток із санкцій для російської компанії в Єгипті – Reuters
Фото: vedomosti.ru
На запит журналістів уряд Великої Британії оперативно не відповів.

Велика Британія вивела газове родовище Zohr в Єгипті з-під санкцій проти росії, попри частку "Роснєфті" у проєкті.

Про це повідомляє Reuters.

Як виявилось, основним оператором і мажоритарним власником проєкту є італійська компанія Eni, яка володіє найбільшою часткою в проєкті. Однак ще у консорціумі беруть участь російська "Роснєфть" (30%), британська BP (10%) та Mubadala Energy з ОАЕ (10%).

Рішення було оформлене у вигляді оновленої генеральної ліцензії, яка дозволяє здійснювати платежі та бізнес-операції, пов’язані з Zohr, до жовтня 2027 року. Таким чином, компанії зможуть і надалі працювати в межах цього проєкту, попри санкції проти російських партнерів.

Юристи з міжнародної компанії Gowling WLG пояснюють, що такі ліцензії зазвичай використовують як інструмент "керованого винятку". Вони дозволяють компаніям дотримуватися санкційного режиму, не зупиняючи критично важливі проєкти різко та без підготовки.

Причини такого винятку британська сторона офіційно не пояснила. На запит журналістів уряд Великої Британії оперативно не відповів.

До переліку винятків, окрім Zohr, також входять інші великі нафто- і газові проєкти в росії, Казахстані та Каспійському регіоні. Аналогічний підхід раніше застосували і США - там дозволили продовження робіт у міжнародних енергетичних консорціумах, де присутні російські компанії, зокрема у Казахстані.

Zohr - найбільше газове родовище в Середземному морі, розташоване в єгипетських територіальних водах приблизно за 190 км на північ від Порт-Саїда. Його відкрили у 2015 році, а промисловий видобуток стартував наприкінці 2017 року.

Запаси Zohr оцінюють приблизно у 30 трильйонів кубічних футів газу, що зробило його ключовим енергетичним проєктом не лише для Єгипту, а й для всього регіону. Родовище дозволило країні різко скоротити імпорт газу та упродовж кількох років забезпечувати внутрішні потреби власним видобутком.

Пікові обсяги видобутку фіксували у 2019 році, після чого виробництво поступово знизилося.

Компанія Eni заявила про намір інвестувати близько 8 мільярдів доларів у проєкти в Єгипті та нещодавно розпочала нову бурову кампанію в Середземному морі, щоб наростити видобуток газу.

