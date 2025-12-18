Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Reuters: путін пригрозив новими захопленнями територій України у разі зриву переговорів

18 грудня 2025, 11:21
Reuters: путін пригрозив новими захопленнями територій України у разі зриву переговорів
з вільних джерел
Паралельно міністр оборони рф повідомив, що у 2025 році військові витрати росії становили 5,1% ВВП, а у 2026 році москва планує збільшити темпи наступальних дій.

Диктатор росії владімір путін знову заявив про готовність розширити контроль над українськими територіями, якщо переговори про припинення війни за посередництва США не відбудуться.

Про це повідомляє Reuters.

Під час щорічної зустрічі керівництва Міністерства оборони рф путін заявив, що російські війська нібито просуваються "на всіх фронтах" і москва досягатиме своїх цілей як дипломатичним, так і військовим шляхом. За його словами, у разі відмови від «предметних переговорів» росія продовжить війну для "звільнення історичних земель".

росія заявляє про контроль над близько 19% території України, включно з Кримом, частинами Донецької та Луганської областей, а також окремими районами Херсонської і Запорізької областей. Україна та міжнародна спільнота вважають ці території тимчасово окупованими.

Паралельно міністр оборони рф повідомив, що у 2025 році військові витрати росії становили 5,1% ВВП, а у 2026 році москва планує збільшити темпи наступальних дій.

На тлі цих заяв європейські лідери знову підтвердили підтримку України та відкинули будь-які територіальні поступки на користь росії, наголосивши, що агресію не можна винагороджувати.

Крім того, путін звинуватив європейських політиків у «роздмухуванні істерії» щодо російської загрози та допустив можливість подальшої ескалації, зокрема щодо країн НАТО. У Європі ж застерігають, що подібна риторика свідчить про відсутність у кремля реальної готовності до конструктивних мирних переговорів і підвищує ризики ескалації у 2026 році.

КримвійнаВладімір ПутінДонбаспереговориЄвросоюзросія окупанти

Останні матеріали

Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється