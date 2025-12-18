Reuters: путін пригрозив новими захопленнями територій України у разі зриву переговорів

Паралельно міністр оборони рф повідомив, що у 2025 році військові витрати росії становили 5,1% ВВП, а у 2026 році москва планує збільшити темпи наступальних дій.

Диктатор росії владімір путін знову заявив про готовність розширити контроль над українськими територіями, якщо переговори про припинення війни за посередництва США не відбудуться.

Про це повідомляє Reuters.

Під час щорічної зустрічі керівництва Міністерства оборони рф путін заявив, що російські війська нібито просуваються "на всіх фронтах" і москва досягатиме своїх цілей як дипломатичним, так і військовим шляхом. За його словами, у разі відмови від «предметних переговорів» росія продовжить війну для "звільнення історичних земель".

росія заявляє про контроль над близько 19% території України, включно з Кримом, частинами Донецької та Луганської областей, а також окремими районами Херсонської і Запорізької областей. Україна та міжнародна спільнота вважають ці території тимчасово окупованими.

Паралельно міністр оборони рф повідомив, що у 2025 році військові витрати росії становили 5,1% ВВП, а у 2026 році москва планує збільшити темпи наступальних дій.

На тлі цих заяв європейські лідери знову підтвердили підтримку України та відкинули будь-які територіальні поступки на користь росії, наголосивши, що агресію не можна винагороджувати.

Крім того, путін звинуватив європейських політиків у «роздмухуванні істерії» щодо російської загрози та допустив можливість подальшої ескалації, зокрема щодо країн НАТО. У Європі ж застерігають, що подібна риторика свідчить про відсутність у кремля реальної готовності до конструктивних мирних переговорів і підвищує ризики ескалації у 2026 році.