Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта

Старший науковий співробітник та директор Ініціативи стратегії Скоукрофта в Атлантичній раді США Ендрю А. Міхта опублікував, як завше, глибоку і проникливу колонку в європейському виданні Politico. Він закликає західних політиків припинити займатися балаканиною про світ, "заснований на правилах", а натомість зібрати свою міць і перемогти "вісь зла", яка кидає виклик демократіям і процвітанню суспільства.

У непохитній сфері дарвінівської екосистеми, яку ми називаємо міжнародними відносинами, бувають рідкісні моменти, коли історія різко прискорюється, а рішення спрямовують світ на новий курс.

Так сталося, коли президент США Рональд Рейган виголосив знамениту фразу "ми виграємо, вони програють", якою керувалася його адміністрація; або коли радянський лідер Міхаіл Горбачов розпочав реформи перебудови у відчайдушній спробі конкурувати з новими сильними Сполученими Штатами . Втім, непродумана політика, врешті-решт призвела до розвалу радянської імперії; або зовсім недавно, коли путін вдруге вторгся в Україну в 2022 році, а президент Китаю Сі Цзіньпін оголосив про "дружбу без обмежень" Пекіна з москвою.

Сьогодні США та їхні союзники стоять перед подібним моментом, коли стратегічний вибір визначить хід історії на ціле покоління. Але для того, щоб розробити правильну стратегію, політичне керівництво Вашингтона повинно холоднокровно і точно діагностувати, що болить у світі навколо них, і його союзники повинні зробити те ж саме. В іншому разі ми ризикуємо потрапити у повномасштабний глобальний конфлікт.

Демократії вже перебувають на ранніх стадіях війни, що трансформує систему і яка не оголошена новоствореною "віссю диктатур". росія і Китай формують новий глобальний порядок денний, в той час як Іран і Північна Корея працюють над демонтажем залишків своїх регіональних силових балансів. Але політичні лідери США та Європи не поспішають визнавати цю нову реальність, багато хто все ще чіпляється за наратив часів Холодної війни про "міжнародний порядок, заснований на правилах", замість того, щоб прямо говорити зі своїми громадянами про шторм, який збирається на горизонті.

Наш політичний істеблішмент, здається, не в змозі подолати свою невіру в те, що старі добрі часи глобалізації залишилися в минулому.

Тим часом росія і Китай озброюються зі швидкістю і масштабом: москва повністю мобілізувала 1,5-мільйонну армію, а Пекін вже командує армією чисельністю понад 2 мільйони осіб. Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю вже чисельно перевищують ВМС США, а суднобудівні верфі КНР створюють нові кораблі швидше, ніж це можуть зробити американські підрядники. Те ж саме стосується повільних темпів виробництва боєприпасів у США, не кажучи вже про низькі показники найбільших європейських економік, коли йдеться про переозброєння. Наприклад, цьогоріч росія, як очікується, виробить приблизно втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж США і Європа разом узяті – і за значно нижчою ціною.

Правда полягає в тому, що вісь диктатур продовжує консолідуватися, як політично, так і військово, а колективний Захід – хоча і декларує свою єдність – залишається роз'єднаним. Демократичні союзники часто мають протилежні цілі, коли йдеться про їхні економічні інтереси, і їм також бракує спільної оцінки загроз.

Десятиліття, що минули після Холодної війни, привчили західні суспільства до життя з обмеженим ризиком, а краще взагалі без ризику. У свідомості їхніх громадян глобалізація викреслила насильство між державами з рівняння національної безпеки. "Складна взаємозалежність", породжена інтернаціоналізацією виробництва, настільки переплела державні інтереси, що для них світовий порядок став не війною, а конкуренцією, не конфронтацією, а переговорами.

Наша наївність і прийняття бажаного за дійсне завадили нам усвідомити, що коли йдеться про жорстку силу, існує лише залежність – і в цьому немає нічого складного, окрім того, хто від кого залежить і через що.

Але ризик все одно присутній. Він завжди був притаманний нашій міжнародній системі, незалежно від того, чи проявляється він у порушенні військового балансу, масових міграційних потоках чи COVID-19. І хоча він все ще вважається неприйнятним, єдиний шлях вперед – це навчитися жити з ризиком і готуватися до нього.

Для того, щоб Сполучені Штати та їхні демократичні союзники змогли розробити переможну стратегію проти осі диктатур, наші політичні лідери повинні говорити ясно, правдиво і прямо: міжнародний порядок, заснований на правилах, якщо він коли-небудь дійсно існував – мертвий. Не існує ніякої стратегічної спритності рук, ніякого "стрижня", який може замінити імператив перенесення виробництва в США, роз'єднання з Китаєм і подвоєння оборонних витрат Америки, одночасно з кардинальним реформуванням нашої системи закупівель озброєнь.

Західні лідери повинні донести до своїх народів, що якщо ми хочемо зберегти наше процвітання в майбутньому, нам доведеться за нього боротися. Якщо ми хочемо забезпечити нашу безпеку і безпеку наших дітей – ми повинні перестати чіплятися за управління ескалацією як за ідею фікс і бути готовими вступити у війну, якщо вороги кинуть нам виклик. Лише тоді стримування буде ефективним, а регіональні баланси сил – стійкими.

Громадяни демократичного світу не повинні чути броміди про міжнародні норми і цінності. Вони безкарно порушуються росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю протягом останніх 20 років. Що ми хочемо почути, так це те, що немає заміни жорсткій силі, побудованій на економічній могутності і національній згуртованості. Зрештою, на війну йдуть нації, а не армії.

У цьому контексті найбільшим викликом, з яким сьогодні стикаються демократії, є імператив адаптації. Але не може бути ніякої адаптації, якщо ми не сформулюємо, до чого саме нам потрібно адаптуватися. Простіше кажучи, якщо ми хочемо зберегти мир, США та їхні союзники повинні перейти на військові рейки, хоча б з тієї причини, що наші вороги вже зробили це. Щоб мобілізуватися для того, що наближається, нам потрібна зміна культури в тому, як ми організовуємо нашу економічну діяльність і як ми ставимося одне до одного в суспільстві.

Ми повинні поставити національну безпеку на перше місце в тому, як ми готуємося до майбутнього.

Скрутні часи породжують менеджерів, важкі часи породжують лідерів. Ті, хто мобілізувався для перемоги над нацистською Німеччиною та імператорською Японією, були дітьми Великої депресії, для яких розкладачка в армійській казармі та триразове харчування були великою перевагою. Вони звикли працювати руками на фермах і заводах. А головне, вони мали спільне почуття обов'язку одне перед одним, яке походить від усвідомлення того, що ти є частиною чогось більшого, ніж ти сам: нації.

Чи можемо ми сказати те ж саме про США або їхніх союзників сьогодні, коли наша політика розколота? Чи може країна, яка змушена покладатися на свого супротивника в критично важливих ланцюгах постачання, сподіватися на витримку і перемогу над ним?

І все ж, США все ще володіють безпрецедентними ресурсами, які, якщо їх мобілізувати, забезпечать перемогу. Але для того, щоб мобілізуватися, нам потрібна чесність. Нам потрібно знову почути одне одного, і нам потрібне лідерство, яке зможе підготувати наші суспільства до цього нового, нестабільного міжнародного середовища.

Нам потрібні лідери, які прийдуть на зміну менеджерам – люди, які матимуть мужність навчити суспільство знову приймати ризик і продовжувати ризикувати, доки ми не досягнемо успіху. Нам потрібні лідери, які зможуть сформулювати національну стратегію, що відповідатиме нашим невід'ємним другорядним і периферійним національним інтересам, чітко пояснюючи, за що ми готові боротися і вмирати.

Наша стратегія перемоги не може бути просто реактивною нормативною балаканиною про "захист порядку, заснованого на правилах". Нам потрібне бачення перемоги у цій війні, і ми повинні донести його мовою здорового глузду, щоб кожен громадянин чітко розумів, куди ми йдемо і що від нього очікується.

Тільки тоді можна поставити демократію на військові рейки і – якщо стримування не спрацює – перемогти.

Джерело: Politico