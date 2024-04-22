Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен

У своєму традиційному тижневому огляді війни Філліпс О'Брайен як завше сконцентрувався на найважливішому – голосуванню законопроєкту про допомогу Україні в Конгресі. Він розповідає про причини, які змусили Джонсона погодитися на голосування, а також про правку промосковської Мерджорі, яка фактично дозволила виявити все путінське ядро Республіканської партії в Конгресі. Він також пояснює, що означає допомога США для України у 2024 році.

Що ж, це буде одна з найприємніших новин вихідних, коли йдеться про стан американської допомоги Україні, про яку ви читали протягом останнього часу. Ухвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про надання допомоги (який незабаром буде підтриманий Сенатом і підписаний президентом Байденом) означає, що незабаром (і я маю на увазі дуже скоро) в Україну почне надходити значна військова допомога, яка допоможе стабілізувати ситуацію. Таким чином, цей випуск новин буде повністю присвячений тому, що відбулося протягом останнього тижня в Палаті представників і що це означає для подальшого розвитку подій.

Український солдат, який воює на передовій, незабаром отримає вкрай необхідну підтримку США. Джерело фото

Для огляду того, що відбувається на полі бою в ході війни в Україні та росії, ми з Миколою Бєлєсковим випустили новий подкаст. Ви можете послухати його, щоб дізнатися більше.

Палата представників схвалила допомогу для України. Як це відбувалося

За останні два роки і два місяці сталося те, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну і моє залучення до коментування війни, я вступив у контакт з людьми, які відіграють політичну роль в обох партіях, і встановив деякі дивовижні зв'язки. У республіканців це були люди з так званого традиційного або рейганівського крила партії (вони трохи відрізняються історично, рейганівське крило є більш ідеологізованим). Що їх усіх об'єднує, так це розпач щодо стану Республіканської партії. Цей розпач пов'язаний, зокрема, зі станом політики Республіканської партії щодо України, але насправді стосується майже всього, що партія відстоює. Навіть якщо вони часто не поривають публічно з Трампом (якого вони не терплять), вони ненавидять те, що він зробив з партією.

Я контактував з ними досить регулярно протягом останніх кількох місяців, оскільки допомога Україні була заморожена в Палаті представників. Загальний консенсус полягав у тому, що ухвалення закону про допомогу Україні було в кращому випадку ймовірним 50 на 50. Усі вони чудово розуміють, що Трамп домінує в партії, і тому вважали, що зрештою спікеру Джонсону буде надзвичайно складно винести законопроєкт на голосування, навіть якщо б його збиралися ухвалити.

Один з них, який дійсно знає, що відбувається в партії, залишався дуже песимістично налаштованим до минулого тижня, коли він змінив досить різко свій погляд на те, що станеться. Вони сказали мені, в рядку, який я процитував у твіттері:

"Чортівня щойно зламалася, і це чудово. Ми перебуваємо в епосі 1938 року – ми щойно поміняли Німеччину/Японію на росію/Китай. Ми повинні виграти цю битву".

(І так, тут є деякі помилки – сучасна комунікація призводить до них, тому змиріться з цим. Звісно, якщо ви маєте справу зі мною, ви можете зіштовхнутися з помилками!)

Це було переконливим підтвердженням того, що Джонсон не лише збирається винести питання про допомогу на голосування, але й велика кількість республіканців підтримає його – і це виявилося правильним. Відтоді я розпитував, щоб дізнатися, що сталося, і ось що я почув від обізнаних республіканців.

Ключовою фігурою в цій зміні був спікер Джонсон. Ще майже тиждень тому він залишався невизначеним щодо того, що робити, і все ще планував відкласти голосування. Якби Джонсон продовжував зволікати, ухвалення допомоги було б дуже складним (з кожним днем наближення до листопадових виборів республіканцям все важче протистояти Трампу). Однак він вирішив з низки причин (не буду гадати, які з них були більш-менш вагомими) все ж таки провести голосування. Причини зміни його позиції були такими:

Він був наляканий повідомленнями розвідки про те, як втрата американської допомоги вплинула на український опір і як українська армія, без зброї та постачання, перебувала в поганому стані. Тож він особисто переконався в необхідності надання допомоги Україні. Зв'язок між росією-Китаєм-КНДР-Іраном почав вважатися більш міцним і таким, що становить загрозу для США. Зростання китайської підтримки (матеріальної) росії та іранської політики значно полегшувало переконання, що США повинні протистояти їм усім, а не відокремлювати, наприклад, росію від решти. Джонсон також усвідомлював, що якщо він не діятиме, велика кількість проукраїнських республіканців у Палаті представників, які ще не підписали петицію про розгляд законопроєкту в обхід спікера, зроблять це. Це призвело б до того, що він втратив би контроль над ситуацією в залі засідань. З політичної точки зору Джонсон усвідомлював, що відмова від України є політично шкідливою для перемоги республіканців на виборах у 2024 році – це була спроба достукатися до крила Ніккі Гейлі в Республіканській партії (це також є величезним мотиватором для Трампа).

Тож Джонсон вирішив, що дозволить провести голосування, і поїхав до Трампа, щоб переконати його підтримати. Це спрацювало – в певних межах. Трамп погодився не виступати проти Джонсона, хоча й не був цьому радий. Трамп все ще дуже хоче укласти угоду, яка допоможе путіну і змусить Україну віддати багато територій. Однак наразі Трамп був готовий зробити політичний поворот, щоб спробувати залучити республіканців Гейлі, які, як він розуміє, матимуть вирішальне значення для його перемоги на виборах.

Відтак Джонсон залишив Трампа і рушив далі, щоб отримати право голосу. Трамп, однак, все ще відчував дискомфорт від будь-якої угоди, яка б справді допомогла Україні, і його єдиний публічний коментар на цю тему був (коротко кажучи) до біса дивним.

Гадаю, з цього можна зробити висновок, що Трамп насправді не хоче, щоб американська допомога йшла в Україну. Він просто бреше про те, що США надають Україні набагато більше допомоги, ніж Європа (насправді європейська допомога зараз приблизно вдвічі перевищує американську). Однак він не виступив проти голосування, і це мало вирішальне значення для того, щоб дозволити Джонсону продовжити роботу.

Це підводить нас до того, що сталося в залі засідань, коли відбулося голосування. Загалом, за законопроєкт проголосувала дуже сильна більшість: 310 – за та проти 112 голосів.

Однак більшість республіканців зрештою все одно проголосували проти допомоги Україні. Це саме по собі досить показово і свідчить про те, що республіканці в Палаті представників дійсно не вірять, що Трамп підтримує цей законопроєкт, і, завжди прагнучи вислужитися перед ним, зрештою виступили проти допомоги. Дійсно, ми маємо чітке уявлення, завдяки голосуванням за поправки, що передували цьому, про те, скільки республіканців виступили проти допомоги Україні через страх перед Трампом.

За три голосування до цього відбулося голосування за поправку, запропоновану Мерджорі Тейлор Грін (звісно ж). Ця поправка була чисто путінською. Вона взяла законопроєкт про допомогу Україні і прибрала всю допомогу Україні. Вона зробила законопроєкт і антизакон. Якщо ви голосували б за поправку Грін, ви, по суті, закликали до перемоги росії. Коли пил влягся, 71 республіканець у Палаті представників підтримав її (остаточне голосування було 71 за її поправку і 351 проти).

Поправка Грін допомогла виявити повне пропутінське крило Республіканської партії в Палаті представників

Однак ще 41 республіканець, які не підтримали Грін, пізніше виступили проти остаточного варіанту законопроєкту. Ці люди, ймовірно, підтримують допомогу Україні, але скористалися нагодою, щоб продемонструвати Трампу і MAGA, що вони на їхньому боці, як тільки вони дізналися, що допомога буде схвалена.

Це зловісний знак того, що робитиме Республіканська партія, якщо Трамп переможе на виборах у листопаді. Навіть якщо більшість і захоче підтримати Україну, вони не захочуть робити це шляхом прямого голосування. Європа повинна засвоїти цей урок, якщо вона ще цього не зробила (більше про це пізніше цього тижня, коли я оновлю розділи про незалежне європейське ядерне стримування).

Таким чином, допомога була прийнята за практично одностайної підтримки демократів (лідер меншості Джеффріс був чудовим протягом усього процесу) і значної меншості республіканців. Це рідкісний момент двопартійної співпраці в наш час ментально збоченого партійного поділу. Однак не обманюйте себе, вважаючи, що це триватиме і в разі перемоги Трампа. У такому випадку це буде більше схоже на приємний літній день у липні 1914 року (про який всі говорили, що це було одне з найкращих літ, які вони пережили до цього часу).

Тож насолоджуйтеся моментом, але не думайте, що це означає, що США віддані перемозі України. Це голосування дуже далеке від цього.

Що означає голосування у розрізі війни у 2024 році. Не слід недооцінювати втрат, які зазнала Україна через затримку допомоги

Це голосування відбулося набагато пізніше, ніж мало б відбутися, і через це Україна зазнала значних втрат, яких ніколи не мала б зазнати. Останні кілька місяців українські збройні сили воювали, маючи значну перевагу у вогневій потужності, а українські міста та інфраструктура були захищені запасами зенітних боєприпасів, що зменшувалися (що дозволило росіянам знищити деякі дуже цінні об'єкти). Тому результат того, що США залишили Україну протягом останніх 4 місяців, був надзвичайно болючим.

Останнім часом навіть з'явилися ознаки того, що утримувати лінію фронту українським військовим стає дедалі важче. росіяни ще не змогли досягти масштабних успіхів (ми все ще говоримо про поступове просування – кілометр тут, кілометр там), але українці були відкинуті назад на низці різних ділянок. Зростало занепокоєння, що ці невеликі успіхи росіян ставатимуть все більшими і більшими, чим довше США відкладатимуть надання допомоги.

Отже, навіть незважаючи на відновлення допомоги з боку США, українцям було завдано серйозної шкоди, а їхні збройні сили є слабшими, ніж вони могли б бути в іншому випадку. Не варто недооцінювати важливість цих втрат під час святкування відновлення американської допомоги. США змусили Україну стікати кров'ю.

Однак принаймні зараз, завдяки значним вливанням американської допомоги, українці повинні бути в змозі стабілізувати лінію фронту. Адміністрація накопичує великі обсяги військової допомоги для України і готова надати її за командою президента. В одному з матеріалів йдеться про те, що США можуть почати постачання великої кількості зброї та боєприпасів "менш ніж за тиждень".

Той факт, що ці історії просочуються в пресу, досить добре свідчить про те, що адміністрація має намір якнайшвидше надати допомогу Україні.

Якщо військова допомога таки дістанеться, російські військові почнуть наступати, супроти набагато більшої оборонної вогневої потуги, ніж вони бачили (ймовірно, з вересня/жовтня 2023 року). Не треба бути фахівцем з ракетної техніки, щоб зрозуміти, чим це закінчиться. російські втрати зростатимуть, а українські втрати (якщо вони будуть розумними, а я думаю, що вони будуть розумними до кінця 2024 року) мають зменшитися.

Дійсно, відновлення американської допомоги у 2024 році створює передумови для повернення України до форми активної оборони, про яку ми з Миколою почали говорити у 2023 році. Це форма оборони, метою якої є не просто втриматись (що було політикою України протягом останніх кількох місяців), а скористатися великими перевагами оборони, щоб завдати росіянам дедалі більших втрат у живій силі. Це проактивна оборона, покликана скористатися перевагами російських наступальних дій для збільшення руйнації російських сил.

Наприклад, якщо голова української військової розвідки генерал Буданов має рацію і росіяни розпочнуть великий наступ у червні – знайте, що Україна має бути готовою, росіяни знову кинуть свої сили проти набагато краще озброєних українських захисників. Ці захисники (чий бойовий дух покращиться завдяки допомозі, що надходитиме) даватимуть відсіч з набагато кращих позицій і матимуть усі можливості завдати жорстокої поразки російським нападникам.

А успішна українська кампанія активної оборони відбуватиметься паралельно з посиленням української кампанії дальнього радіусу дії проти російської інфраструктури в Криму і в самій росії (про це також буде сказано пізніше). Таким чином, ця допомога, навіть якщо Трамп прийде до влади в січні 2025 року, надає Україні (і Європі) дорогоцінне вікно для того, щоб зробити 2024 рік роком, який Україна може використати не лише для того, щоб протриматися, а й для того, щоб підготуватися до перемоги у війні.

Вже одне це робить цей тиждень дуже важливим.

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