Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute

Оскільки широкомасштабне вторгнення росії в Україну триває вже третій рік, настав слушний момент, щоб підбити підсумки підходу США до цієї війни. Після стійкої оборони Києва навесні 2022 року і успішних наступальних операцій під Харковом і Херсоном наприкінці того ж року Захід покладав великі надії на контрнаступ України у 2023 році на півдні і сході. Те, що Україна не досягла всіх своїх цілей у цій кампанії, говорить не стільки про українських військових, скільки про західних прихильників Києва. На жаль, Захід не надав Україні вчасно те, що їй було потрібно для звільнення її території.
Україна не потребує і не бажає бачити американських військових на своїй землі. На відміну від Іраку чи Афганістану, в Україні не воюють американські солдати, і керівництво в Києві не просить американських солдатів приєднатися до боротьби. Все, про що просили українці, – це зброя, боєприпаси та обладнання, які їм потрібні для того, щоб самим боротися з російським вторгненням.
У перші місяці конфлікту США відігравали провідну роль у забезпеченні України критично важливими запасами. Однак зараз американська підтримка різко скоротилася. Майже за всіма показниками допомоги – військової, економічної чи гуманітарної – Європа зараз значно випереджає Сполучені Штати у підтримці України.
В умовах нарощування російського тиску США повинні скоригувати свій підхід, щоб відповідати новій реальності. Як писав Люк Коффі минулої весни перед початком контрнаступу України: "Якщо контрнаступ України застопориться або навіть провалиться, це не привід припиняти підтримку. Навпаки, це буде час для того, щоб вчитися на помилках, продовжувати постачання зброї і тренування та готувати Україну до наступного етапу війни". Цей наступний етап починається зараз.
Стратегія мужності. Байден має надавати підтримку не "стільки, скільки потрібно", а "до перемоги України"
Наразі існують дві основні проблеми, які перешкоджають наданню допомоги Україні з боку США: затримки в Конгресі та нерішучість Білого дому. На момент написання цієї статті Конгрес востаннє затверджував фінансування для України 23 грудня 2022 року. У той час як Європа активізувалася, намагаючись заповнити цю прогалину, українці на лінії фронту відчувають відсутність американської підтримки. Під час візиту до України минулого місяця автори цієї аналітичної записки підтвердили, що українські війська не лише обмежують артилерійські снаряди, перехоплювачі ППО і ракети для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), але й, очевидно, боєприпаси для стрілецької зброї (5,56-мм і 7,62-мм патрони). Відсутність американської допомоги пояснює нещодавню перемогу росії під Авдіївкою.
Щоб вирішити цю проблему, Білому дому необхідно прийняти стратегію мужності. Навіть якщо Конгрес схвалить великий пакет допомоги Україні, президент Джо Байден все одно не бажає надавати Києву повноваження для нанесення вирішальних ударів по російським військовим. Метою Байдена не має бути підтримка України "стільки, скільки буде потрібно". Він має взяти на себе зобов'язання надавати підтримку доти, доки Україна не переможе. Зокрема, Україні терміново потрібна зброя великої дальності, така як варіант M57 Block IA армійської тактичної ракетної системи MGM-140 (ATACMS), яка має дальність дії 190 миль (300 км). Високопоставлені українські посадовці кажуть, що Білий дім не дасть дозволу на передачу далекобійного озброєння, оскільки Вашингтон побоюється, що Україна буде використовувати його для нанесення ударів по цілях на території російської федерації. Але українські удари по території росії не призвели до катастрофічної ескалації.
З огляду на те, що доля України висить на волосині, а довіра до Заходу під загрозою, Америка та її союзники повинні визнати історичні часи, які ми переживаємо, і посилити свою підтримку.
Така стратегія мужності мала б три основні цілі у 2024 році:
- Переозброїти, поповнити запаси і підготувати українських військових до наступальних операцій з осені 2024 до весни 2025 року. Це має включати, але, звичайно, не обмежуватися: (1) вогневі засоби великої дальності, такі як 190-мильна версія ОТРК ATACMS, (2) додаткові крилаті ракети повітряного базування з Великої Британії, Франції та Німеччини, (3) літаки F-16 і відповідні боєприпаси, (4) більше бойових машин піхоти і основних бойових танків, (5) засоби розмінування та інженерне обладнання, і (6) постійний потік 155-мм артилерійських і 120-мм мінометних снарядів. Водночас США та їхні союзники повинні продовжувати тренувати десятки тисяч українських солдатів у маневреній війні, враховуючи уроки, отримані під час тренувальних місій напередодні контрнаступу України минулого літа.
- Сприяти Україні реалізувати стратегію "Крим першочергово". Як зазначив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес, Крим є "вирішальною територією війни". Насправді, Україна досягла успіху в нанесенні ударів по важливих цілях на Кримському півострові та у Чорному морі. США та їхні союзники повинні надати Україні зброю, обладнання та навчання, необхідні для розвитку цього успіху. Цілі Заходу мають полягати в тому, щоб (1) забезпечити ситуацію, коли російський флот ніде не почуватиметься в безпеці у Чорному морі, (2) розірвати ключові шляхи постачання, що зв'язують російську федерацію з Кримським півостровом, і (3) зробити Крим непридатним для життя окупантів, поки Україна готується до наступальних операцій наприкінці 2024 – на початку 2025 року.
- Увійти в історію на саміті Організації Північноатлантичного договору 2024 року, надавши Україні запрошення приєднатися до Альянсу. Цього літа США прийматимуть саміт у Вашингтоні, округ Колумбія, з нагоди 75-річчя НАТО. Ситуація в Україні та майбутнє відносин між НАТО і Україною будуть в центрі уваги саміту. Для того, щоб саміт вважався успішним, НАТО має запросити Україну приєднатися. Альянс повинен залишити офіційну дату вступу України до НАТО поки що невизначеною, яка буде визначена після того, як члени Альянсу дійдуть згоди, що безпекове середовище всередині країни є задовільним. Це продемонструвало б відданість НАТО майбутньому України і дало б змогу скористатися важливою можливістю для зміцнення трансатлантичних відносин.
Переозброїти Україну. Чотири ініціативи
Дві найважливіші речі, які можуть зробити США – це по-перше ухвалити в Конгресі додаткове фінансування для України і по-друге зняти фактичне ембарго на передачу Україні далекобійних озброєнь. Після цього Америка та її союзники повинні визначити пріоритетність чотирьох S-ініціатив для переозброєння українських збройних сил:
1. Стабілізувати лінію фронту: надати боєприпаси для стрілецької зброї, ракети та артилерійські снаряди. Україна стикається з гострою нестачею 155-мм артилерійських снарядів, 120-мм мінометних мін і ракет усіх варіантів для високомобільних артилерійських реактивних систем (HIMARS) М142 та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) М270. Всі ці боєприпаси наразі знаходяться на передовій в українських солдатів. І вперше з початку війни з'явилися повідомлення про дефіцит набоїв калібру 5,56 мм та 7,62 мм. Це неприйнятно. США повинні надати пріоритет негайному поповненню запасів цих боєприпасів, щоб стабілізувати лінію фронту.
2. Витіснити росію в небі: надати більше ППО та F-16. Поява новітніх систем протиповітряної оборони змінила правила гри для України. Мало того, що великі населені пункти, такі як Київ і Одеса, стали краще захищені, українці також знищують критично важливі російські повітряні засоби. США та їхні союзники повинні надати більше платформ протиповітряної оборони, особливо MIM-104 Patriot. Крім того, Сполучені Штати мають очолити зусилля, спрямовані на те, щоб країни НАТО якнайшвидше передали Києву винищувачі F-16, забезпечивши при цьому належну підготовку українських пілотів. США також повинні надати українським F-16 зброю, яка дозволить їм перемагати російські бойові літаки. На момент написання цієї статті Вашингтон не взяв на себе публічних зобов'язань щодо надання Україні винищувача F-16.
Міжнародна ескадрилья: США і Україна повинні розглянути можливість створення міжнародної ескадрильї пілотів, які літатимуть на винищувачах F-16, поки достатня кількість українських пілотів не буде готова до бойових дій. Така програма могла б використовувати ту ж правову базу, яка вже існує для Міжнародного легіону територіальної оборони України.
Тисячі F-16 перебувають на озброєнні у більш ніж 25 країнах світу. За допомогою Америки Україна могла б заохотити відставних пілотів F-16 приєднатися до українських ВПС за зразком ескадрильї "Лафайєт" часів Першої світової або ескадрильї "Ігл" часів Другої світової війни. Крім того, Україна має вивчити можливість передачі технічного обслуговування та укомплектування наземних екіпажів приватним компаніям, доки не буде підготовлено достатньої кількості українців, які могли б виконувати ці завдання самостійно.
3. Завдавати ударів вглиб росії та окупованого Криму: надати більше ОТРК, крилатих ракет повітряного базування та безпілотників. США та їхні союзники повинні надати Україні зброю великої дальності, яка може вражати транспортні комунікації, склади матеріально-технічного забезпечення та військові бази у будь-якій точці окупованої України, а також критичні місця всередині росії, які забезпечують військові зусилля кремля. Поряд із ракетами ОТРК великої дальності Україна потребує крилатих ракет повітряного базування: більше французьких і британських SCALP-EG і Storm Shadows, американських ракет для українських F-16 і німецьких TAURUS. США та їхні союзники також мають тісно співпрацювати з Україною, оскільки вона розвиває власний потенціал безпілотників для нанесення ударів вглиб території російської федерації. Вашингтон повинен швидко переглянути будь-який експортний контроль або інші бюрократичні перешкоди, які заважають США повною мірою допомагати Україні в розробці безпілотних платформ, і, якщо це можливо, усунути ці перешкоди.
4. Посилити підготовку: надати більше ресурсів для екіпірування та навчання новобранців. США повинні співпрацювати з європейськими союзниками, щоб розширити підготовку українських новобранців у місцях за межами України. Хоча Велика Британія та Європейський Союз вже добре попрацювали над підготовкою українців, цих зусиль недостатньо, і вони не можуть підтримувати рівень війська, необхідний Україні для ведення тривалої війни на виснаження. Сполучені Штати мають працювати з Києвом над оцінкою короткострокових і довгострокових цілей України щодо людських ресурсів для ведення війни. Потім США повинні працювати зі союзниками-однодумцями над збільшенням зусиль із підготовки та оснащення української армії для досягнення довгострокових цілей у сфері людських ресурсів. Водночас українському уряду необхідно терміново врегулювати спірне питання чисельності особового складу, прийнявши закон, який забезпечить Збройним силам України достатню кількість сил для війни за національне виживання.
Надати Україні можливість реалізувати стратегію "Крим першочергово". Ізолювати Крим, знищити бази
Хоча прогрес України на суші торік був обмеженим, вона виграє битву за Чорне море. У квітні 2022 року Україна потрапила в міжнародні заголовки, коли потопила флагман Чорноморського флоту "москва", в результаті креативного удару з використанням турецьких безпілотників Bayraktar TB2 та українських протикорабельних крилатих ракет "Нептун". Через шість місяців, у жовтні 2022-го, Україна застосувала безпілотні надводні апарати, начинені 450 кілограмами вибухівки кожен, щоб серйозно пошкодити десантний корабель класу "Ропуха" в Новоросійську. У вересні 2023 року Україна застосувала британські крилаті ракети повітряного базування для знищення російського підводного човна класу "Кіло" і ще одного десантного корабля класу "Ропуха" у сухому доці в Криму. А в березні 2024 року Україна пошкодила ракетним ударом ще два кораблі класу "Ропуха", що базувалися в Криму. Загалом, з лютого 2022-го Україна пошкодила або знищила щонайменше третину Чорноморського флоту росії.
Американські політики мають визнати, що найкоротший і прямий шлях до перемоги України пролягає через Крим – тому вони повинні озброювати, тренувати та оснащувати українців відповідним чином. Війна росії проти України почалася з анексії Криму, і вона закінчиться лише тоді, коли Україна відновить контроль над ним.
Без звільнення Криму Україна ніколи не буде в безпеці. Окупована територія є ключовим плацдармом і базою постачання росії для операцій на півдні України. Як перший крок, Україна повинна позбавити росію свободи діяти з Криму. Цей факт не залишився поза увагою планувальників у Києві, які неодноразово націлювалися на найцінніший актив росії на півострові – Керченський міст.
Керченський міст було відкрито 2018 року після чотирьох років будівництва. Відтоді він слугує важливою транспортною ланкою, що з'єднує материкову частину росії з Кримським півостровом. Двічі Україна успішно атакувала міст. У жовтні 2022-го вибух зруйнував частину автомобільної частини мосту в західному напрямку і пошкодив прилеглу залізничну лінію. У липні 2023-го другий український удар тимчасово зруйнував ще одну секцію мосту, на деякий час обмеживши російські операції.
Успіх України у боротьбі з кримськими цілями та Чорноморським флотом значною мірою був досягнутий завдяки поєднанню української креативності та вразливості росії. Настав час для США допомогти Україні розвинути її успіхи і прискорити темпи.
Хоча деталі будь-якої кампанії, спрямованої на Крим, краще залишити українським військовим планувальникам, така кампанія повинна складатися з трьох основних етапів:
Фаза 1: ізолювати Крим. Захід повинен надати Україні зброю, необхідну для знищення або принаймні виведення з ладу Керченського мосту. Оскільки це єдиний фізичний зв'язок між росією і Кримським півостровом, виведення Керченського мосту з ладу створить величезний тиск на сухопутний маршрут рф до Криму, який проходить через окуповані міста Маріуполь і Мелітополь.
Тому, окрім Керченського мосту, США мають допомогти Україні у націленості на ключові транзитні вузли вздовж сухопутного мосту на півдні України. Зокрема, для України буде важливо зруйнувати або пошкодити Генічеський, Сиваський та Чонгарський мости, які з'єднують окупований Крим з Херсонською областю. Україна повинна постійно тиснути на ці об'єкти і бути на крок попереду російських інженерних підрозділів.
Ключові мости поблизу Криму.
Фаза 2: зробити військово-морські та військово-повітряні бази в Криму непридатними для використання російськими військами. Це вимагатиме від США надання Україні більшої кількості ОТРК великої дальності і крилатих ракет повітряного базування, а також допомоги Україні у подальшому розвитку безпілотних систем. На сьогоднішній день Україна досягла певного успіху в нанесенні ударів по російських кораблях, батареях ППО, платформах радіоелектронної боротьби, аеродромах і штабах у Криму за допомогою крилатих ракет Storm Shadow і зенітно-ракетних комплексів С-200, які були модифіковані для наземних атак. Однак обидва види озброєнь мають певні обмеження. С-200 є неточною заміною більш ефективним системам великої дальності, а крилаті ракети Storm Shadow повинні запускатися з повітря, що обмежує їх використання, поки Україна не контролює небо. Більше того, через обмеження в арсеналах Великої Британії та Франції крилаті ракети повітряного базування не доступні в достатній кількості. Ось чому так важливо, щоб США надали велику кількість ОТРК.
російські цілі для України.
Фаза 3: удари по ключових об'єктах на території росії. Після того, як Україна витіснить російські війська з Криму, вона повинна позбавити їх притулку на території росії. США мають допомогти Україні у створенні та розбудові власного потенціалу для нанесення ударів по російських військово-морських і військово-повітряних базах у Краснодарському краї та Ростовській області росії, які межують з окупованими частинами України, включно з Кримом. Звичайно, Україна вже успішно здійснила незначні атаки на деякі російські бази, порти, аеродроми і штаби в Новоросійську, Туапсе, Темрюку і Таганрозі. США повинні підтримувати і заохочувати ці атаки. Крім того, росія продовжує перевозити іранські товари та невеликі російські військові кораблі між Каспійським й Азовським морями через Волго-Донський канал. Це робить канал справедливою мішенню.
Крім того, є достовірні повідомлення про те, що росія створює нову військово-морську базу в Очамчирі в Абхазії, окупованому росією регіоні Грузії. Якщо це правда, то цей об'єкт також може стати законною мішенню для України. За словами де-факто голови так званої Ради безпеки Абхазії, очікується, що росія розпочне будівництво нової військово-морської бази вже цьогоріч. Україна має вжити заходів для того, щоб зірвати або запобігти будівництву цієї бази.
Важливість Одеси. Чорне море є ключовим для української економіки, а найважливішим портом України є Одеський. Щоб послабити суверенітет України, росія регулярно перекривала значні ділянки Чорного моря на тривалий час ще до того, як почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Розпочавши повномасштабний наступ, росія визначила своїм головним пріоритетом захоплення Одеси, який було відбито українськими захисниками під Миколаєвом та іншими містами. Зараз Україна контролює десять із вісімнадцяти своїх портів, вісім з яких функціонують.
Через Одеський порт Україна експортувала майже стільки ж зерна за вісім місяців (липень 2023 – березень 2024), відколи росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, скільки вона експортувала за одинадцять місяців (серпень 2022 – липень 2023), коли ця ініціатива була чинною. Враховуючи великі відстані суходолом, а також залізничні та автомобільні перепони на цьому шляху, Україна не може експортувати такі великі обсяги зерна та інших товарів без доступу до Чорного моря.
Однак незрозуміло, чи буде це довготривалим, оскільки близькість Одеси до Криму означає, що одесити мають мало часу для попередження про удари російських балістичних ракет, як це було минулого місяця під час візиту до порту президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Допоки росія залишається в Криму зі своїм Чорноморським флотом у Севастополі, економічне майбутнє України є під загрозою.
Увійти в історію на саміті НАТО. Запрошення не означає негайного й автоматичного членства
За самітом у Вашингтоні, округ Колумбія, пильно стежитимуть як друзі, так і вороги Америки. Щоб довести, що США серйозно ставляться до своїх зобов'язань, Вашингтон повинен гарантувати, що Україна отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті цього літа.
Оскільки більшість членів Альянсу не хочуть, щоб Україна формально приєдналася до НАТО, поки Київ веде активну війну проти іншої країни, дату початку членства України в Альянсі слід відкласти. Торік президент Зеленський визнав, що Україна "не буде членом НАТО, поки триває війна". Навіть британсько-українська Угода про безпекову співпрацю, опублікована в січні 2024 року, пропонує майбутні британські гарантії безпеки Україні, якщо вона "коли-небудь знову зазнає нападу з боку росії". Тим не менш, це не повинно завадити Альянсу направити Україні запрошення на саміт. Запрошення не означає негайного і автоматичного членства.
Ось приклад формулювання, яке НАТО могло б використати в комюніке Вашингтонського саміту, щоб запросити Україну приєднатися до Альянсу:
Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки. Ми підтверджуємо зобов'язання, взяте на саміті 2008 року в Бухаресті, що Україна стане членом НАТО. Ми підтверджуємо зобов'язання, взяте на саміті 2023 року у Вільнюсі, що майбутнє України – в НАТО. Сьогодні ми запрошуємо Україну приєднатися до Альянсу з остаточною датою членства, яка буде визначена, коли союзники дійдуть згоди, що безпекове середовище всередині країни є задовільним. Україна стає все більш оперативно сумісною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху реформ. Ми підтверджуємо рішення, прийняте на саміті 2023 року у Вільнюсі, про те, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності отримання Плану дій щодо членства. Ми вітаємо зобов'язання НАТО, взяті на саміті 2008 року в Бухаресті, реформи в оборонному та безпековому секторах України з 2014 року, статус кандидата на членство в ЄС у червні 2022 року, офіційний початок переговорів про вступ до ЄС у грудні 2023 року, відзначаючи, що ЄС має положення про взаємну оборону (ст. 42. 7 Договору про Європейський Союз), що базується на ідеях Статті 5 НАТО, Спільної декларації G7 про підтримку України у липні 2023 року та Угоди Великої Британії про безпекову співпрацю з Україною у січні 2024 року, – все це лежить в основі нашого сьогоднішнього рішення направити запрошення Україні.
Висновки. Результат війни в Україні визначатиме геополітичні умови на всьому євразійському континенті в осяжному майбутньому. Перемога росії може ще більше дестабілізувати Європу, яка є найбільшим експортним ринком Америки і джерелом мільйонів робочих місць у США.
Поки триває війна, російсько-іранська торгівля зброєю і передача технологій продовжує зростати. Оскільки росія зазнає все більших втрат в Україні, немає сумнівів, що москва підштовхуватиме Тегеран до ескалації проти США та їхніх союзників в інших регіонах. Останні події на Близькому Сході є яскравим прикладом цього, оскільки війна в Газі привертає увагу американців одразу в декількох напрямках.
Відсутність рішучості США і НАТО озброїти й оснастити Україну може також підбадьорити Північну Корею та Китай, які посилять свою агресію в Східній Азії. Більше того, Україна, яка повністю контролюється кремлем, означатиме ще більше російських військ і техніки вздовж кордонів НАТО. Ближче до дому, Венесуела висунула сумнівні претензії на територію, яку міжнародна спільнота вважає гайанською. Це, без сумніву, інспіровано діями росії в Україні.
Поразка України після катастрофічного відступу Америки з Афганістану підбадьорить росію, Китай, Іран, Північну Корею та Венесуелу, і вони кинуть подальший виклик американському впливу в усьому світі. Жоден серйозний політик не повинен вважати такий результат прийнятним для національних інтересів Америки.
Допоки Україна бажає воювати, для Вашингтона є стратегічний сенс підтримувати Київ, оскільки це деградує одного з головних супротивників Америки. Незважаючи на нещодавні труднощі, Захід не повинен втрачати надію. За допомогою сміливої стратегії США та їхні союзники можуть допомогти Україні досягти важливого прогресу, послабити росію у Чорному морі та за його межами, а також намітити шлях до закінчення цієї тривалої і кровопролитної війни.
Єдиний спосіб змусити путіна відступити від своєї мети – це дати Україні засоби, щоб перемогти його на полі бою. Це не є нездійсненним завданням, але воно вимагає від США не втрачати самовладання, усвідомлювати ставки і визначати подальший шлях. Настав час діяти.
Джерело: Hudson Institute