Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute

Стратегію для США щодо підтримки України, аби вона могла перемогти росію у війні, розробили старші наукові співробітники Центру Європи та Євразії Люк Коффі й Пітер Раф, директор Центру. На їхню думку, зараз є дві причини, які заважають допомозі Україні: затримка в Конгресі та нерішучість Білого дому. Для того, щоб ситуація змінилася, Білий дім має обрати для себе Стратегію мужності.

Оскільки широкомасштабне вторгнення росії в Україну триває вже третій рік, настав слушний момент, щоб підбити підсумки підходу США до цієї війни. Після стійкої оборони Києва навесні 2022 року і успішних наступальних операцій під Харковом і Херсоном наприкінці того ж року Захід покладав великі надії на контрнаступ України у 2023 році на півдні і сході. Те, що Україна не досягла всіх своїх цілей у цій кампанії, говорить не стільки про українських військових, скільки про західних прихильників Києва. На жаль, Захід не надав Україні вчасно те, що їй було потрібно для звільнення її території.

Україна не потребує і не бажає бачити американських військових на своїй землі. На відміну від Іраку чи Афганістану, в Україні не воюють американські солдати, і керівництво в Києві не просить американських солдатів приєднатися до боротьби. Все, про що просили українці, – це зброя, боєприпаси та обладнання, які їм потрібні для того, щоб самим боротися з російським вторгненням.

У перші місяці конфлікту США відігравали провідну роль у забезпеченні України критично важливими запасами. Однак зараз американська підтримка різко скоротилася. Майже за всіма показниками допомоги – військової, економічної чи гуманітарної – Європа зараз значно випереджає Сполучені Штати у підтримці України.

В умовах нарощування російського тиску США повинні скоригувати свій підхід, щоб відповідати новій реальності. Як писав Люк Коффі минулої весни перед початком контрнаступу України: "Якщо контрнаступ України застопориться або навіть провалиться, це не привід припиняти підтримку. Навпаки, це буде час для того, щоб вчитися на помилках, продовжувати постачання зброї і тренування та готувати Україну до наступного етапу війни". Цей наступний етап починається зараз.

Стратегія мужності. Байден має надавати підтримку не "стільки, скільки потрібно", а "до перемоги України"

Наразі існують дві основні проблеми, які перешкоджають наданню допомоги Україні з боку США: затримки в Конгресі та нерішучість Білого дому. На момент написання цієї статті Конгрес востаннє затверджував фінансування для України 23 грудня 2022 року. У той час як Європа активізувалася, намагаючись заповнити цю прогалину, українці на лінії фронту відчувають відсутність американської підтримки. Під час візиту до України минулого місяця автори цієї аналітичної записки підтвердили, що українські війська не лише обмежують артилерійські снаряди, перехоплювачі ППО і ракети для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), але й, очевидно, боєприпаси для стрілецької зброї (5,56-мм і 7,62-мм патрони). Відсутність американської допомоги пояснює нещодавню перемогу росії під Авдіївкою.

Щоб вирішити цю проблему, Білому дому необхідно прийняти стратегію мужності. Навіть якщо Конгрес схвалить великий пакет допомоги Україні, президент Джо Байден все одно не бажає надавати Києву повноваження для нанесення вирішальних ударів по російським військовим. Метою Байдена не має бути підтримка України "стільки, скільки буде потрібно". Він має взяти на себе зобов'язання надавати підтримку доти, доки Україна не переможе. Зокрема, Україні терміново потрібна зброя великої дальності, така як варіант M57 Block IA армійської тактичної ракетної системи MGM-140 (ATACMS), яка має дальність дії 190 миль (300 км). Високопоставлені українські посадовці кажуть, що Білий дім не дасть дозволу на передачу далекобійного озброєння, оскільки Вашингтон побоюється, що Україна буде використовувати його для нанесення ударів по цілях на території російської федерації. Але українські удари по території росії не призвели до катастрофічної ескалації.

З огляду на те, що доля України висить на волосині, а довіра до Заходу під загрозою, Америка та її союзники повинні визнати історичні часи, які ми переживаємо, і посилити свою підтримку.

Така стратегія мужності мала б три основні цілі у 2024 році:

Переозброїти, поповнити запаси і підготувати українських військових до наступальних операцій з осені 2024 до весни 2025 року. Це має включати, але, звичайно, не обмежуватися: (1) вогневі засоби великої дальності, такі як 190-мильна версія ОТРК ATACMS, (2) додаткові крилаті ракети повітряного базування з Великої Британії, Франції та Німеччини, (3) літаки F-16 і відповідні боєприпаси, (4) більше бойових машин піхоти і основних бойових танків, (5) засоби розмінування та інженерне обладнання, і (6) постійний потік 155-мм артилерійських і 120-мм мінометних снарядів. Водночас США та їхні союзники повинні продовжувати тренувати десятки тисяч українських солдатів у маневреній війні, враховуючи уроки, отримані під час тренувальних місій напередодні контрнаступу України минулого літа. Сприяти Україні реалізувати стратегію "Крим першочергово". Як зазначив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес, Крим є "вирішальною територією війни". Насправді, Україна досягла успіху в нанесенні ударів по важливих цілях на Кримському півострові та у Чорному морі. США та їхні союзники повинні надати Україні зброю, обладнання та навчання, необхідні для розвитку цього успіху. Цілі Заходу мають полягати в тому, щоб (1) забезпечити ситуацію, коли російський флот ніде не почуватиметься в безпеці у Чорному морі, (2) розірвати ключові шляхи постачання, що зв'язують російську федерацію з Кримським півостровом, і (3) зробити Крим непридатним для життя окупантів, поки Україна готується до наступальних операцій наприкінці 2024 – на початку 2025 року. Увійти в історію на саміті Організації Північноатлантичного договору 2024 року, надавши Україні запрошення приєднатися до Альянсу. Цього літа США прийматимуть саміт у Вашингтоні, округ Колумбія, з нагоди 75-річчя НАТО. Ситуація в Україні та майбутнє відносин між НАТО і Україною будуть в центрі уваги саміту. Для того, щоб саміт вважався успішним, НАТО має запросити Україну приєднатися. Альянс повинен залишити офіційну дату вступу України до НАТО поки що невизначеною, яка буде визначена після того, як члени Альянсу дійдуть згоди, що безпекове середовище всередині країни є задовільним. Це продемонструвало б відданість НАТО майбутньому України і дало б змогу скористатися важливою можливістю для зміцнення трансатлантичних відносин.

Переозброїти Україну. Чотири ініціативи

Дві найважливіші речі, які можуть зробити США – це по-перше ухвалити в Конгресі додаткове фінансування для України і по-друге зняти фактичне ембарго на передачу Україні далекобійних озброєнь. Після цього Америка та її союзники повинні визначити пріоритетність чотирьох S-ініціатив для переозброєння українських збройних сил:

1. Стабілізувати лінію фронту: надати боєприпаси для стрілецької зброї, ракети та артилерійські снаряди. Україна стикається з гострою нестачею 155-мм артилерійських снарядів, 120-мм мінометних мін і ракет усіх варіантів для високомобільних артилерійських реактивних систем (HIMARS) М142 та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) М270. Всі ці боєприпаси наразі знаходяться на передовій в українських солдатів. І вперше з початку війни з'явилися повідомлення про дефіцит набоїв калібру 5,56 мм та 7,62 мм. Це неприйнятно. США повинні надати пріоритет негайному поповненню запасів цих боєприпасів, щоб стабілізувати лінію фронту.

2. Витіснити росію в небі: надати більше ППО та F-16. Поява новітніх систем протиповітряної оборони змінила правила гри для України. Мало того, що великі населені пункти, такі як Київ і Одеса, стали краще захищені, українці також знищують критично важливі російські повітряні засоби. США та їхні союзники повинні надати більше платформ протиповітряної оборони, особливо MIM-104 Patriot. Крім того, Сполучені Штати мають очолити зусилля, спрямовані на те, щоб країни НАТО якнайшвидше передали Києву винищувачі F-16, забезпечивши при цьому належну підготовку українських пілотів. США також повинні надати українським F-16 зброю, яка дозволить їм перемагати російські бойові літаки. На момент написання цієї статті Вашингтон не взяв на себе публічних зобов'язань щодо надання Україні винищувача F-16.

Міжнародна ескадрилья: США і Україна повинні розглянути можливість створення міжнародної ескадрильї пілотів, які літатимуть на винищувачах F-16, поки достатня кількість українських пілотів не буде готова до бойових дій. Така програма могла б використовувати ту ж правову базу, яка вже існує для Міжнародного легіону територіальної оборони України.