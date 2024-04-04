Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила днями, що не підтримуватиме пакет допомоги Україні. Вона пояснює своє рішення тим, що є набагато важливіші проблеми у США. Хоча і не виключила, що, можливо, підтримає кредит для України на військові потреби. Питання допомоги Україні стало заручником праймеріз Республіканської партії у Сполучених Штатах, на яких все більше підтримка України використовується проти кандидатів, які голосували чи готові голосувати за її надання. Про це пишуть сьогодні Wall Street Journal та NBC News. Може здатися, що така воля виборців-республіканців, але з огляду на те, що рекламу проти допомоги Україні запускають різні групи політичної дії, які ховаються за назвами-гаслами, українським спецслужбам варто дослідити, чи не стоять агенти кремля за цими організаціями.

"Конгресвумен Вікторія Спартц розповідає про звірства, свідками яких стали її друзі та родина в Україні, але каже, що не голосуватиме за запропонований пакет допомоги Києву у розмірі 60 мільярдів доларів", – зазначає Wall Street Journal.

За словами видання, Спартц відверто розповідає про жахіття, свідками яких стали її друзі та родина в Україні після вторгнення росії в її рідну країну більше двох років тому. За словами конгресвумен, її 95-річна бабуся померла через кілька місяців після того, як бомба вибила вікна в її квартирі, і вона дуже сильно переживала цей стрес.

Проте, зауважує WSJ, коли мова заходить про те, щоб США надіслали ще мільярди доларів допомоги обложеній країні, Спартц налаштована скептично. Республіканка з Індіани, яка, на думку видання, є однією з найяскравіших особистостей у Палаті представників, заявила, що не підтримує нещодавно ухвалений Сенатом пакет, який включає 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

WSJ обережно згадує, що очікується, що додаткові кошти для України в тій чи іншій формі будуть проголосовані в Палаті представників цієї весни.

Яка позиція Спарц. Нібито інтереси США понад життя українців

Виступ Спартц проти двопартійного законопроєкту допомоги Україні є яскравим прикладом розбіжностей серед республіканців у Конгресі на тлі опозиції допомозі з боку багатьох виборців від Республіканської партії. WSJ нагадує, що у низці інтерв'ю 45-річна Спарц заявила, що хоче від президента Байдена більш чіткої стратегії щодо участі США у війні й більш пильного контролю за тим, як витрачається допомога. Вона також підтримує ідею, щоб будь-яка допомога Україні йшла у вигляді кредиту.

Вона говорить, що нібито розуміє важливість цієї битви і наслідки, якщо росія переможе, але каже, що не дуже наївна і вважає, що якщо не буде належного контролю, то США не досягнуть своїх цілей. І додала, що не можна допустити цих нескінченних воєн.

Спартц також каже, що виборці у передмісті Індіанаполіса, де вона проживає, виступають проти допомоги Україні з тих же причин, що і в загальнонаціональному масштабі.

WSJ зазначає, що питання допомоги Україні має вирішитися найближчими тижнями. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що збирається підготувати альтернативну пропозицію щодо допомоги Україні незабаром після того, як законодавці повернуться з великодніх канікул. Лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл пообіцяв цього тижня, що продовжуватиме протистояти "ізоляціоністському руху в його власній партії".

Видання зауважує, що багато республіканців висловились проти надання більшої допомоги Україні, стверджуючи, що внутрішні проблеми, такі як безпека кордонів, потребують першочергової уваги. За словами WSJ, Джонсону доведеться створити двопартійну коаліцію, що складатиметься здебільшого з демократів, щоб ухвалити будь-який законопроєкт.

"Спартц спочатку була відомим голосом на підтримку України. Після вторгнення росії в лютому 2022 року вона виступала з емоційними промовами про райони, що зазнали нападу. Лідери республіканців надали їй мікрофон для критики адміністрації Байдена за те, що вона робить недостатньо для стримування путіна. Спартц приєдналася до двопартійних зусиль, спрямованих на заборону імпорту нафти і газу з росії, і підтримала пакет допомоги Україні на суму 40 мільярдів доларів у травні того ж року. Але вона також критикувала президента України Володимира Зеленського, що викликало докори з Києва", – констатує американська газета.

Сьогодні Спартц каже, пише WSJ, що вона значною мірою відійшла від зосередження на Україні. Після кількох місяців закликів до посилення нагляду і більш чітко визначеної стратегії США, конгресвумен заявила, що вирішила зосередитися на скороченні державних витрат і підвищенні прозорості в галузі охорони здоров'я. Ці зусилля, за її словами, були більш варті її часу, оскільки республіканці взяли під контроль Палату представників Конгресу США.

Як зазначає WSJ, під час виступу проти нинішньої пропозиції допомоги, Спартц сказала, що може підтримати пакет, який включатиме гроші на озброєння, додатковий нагляд і жорсткіші правила безпеки на кордоні США. Видання також нагадує, що посадовців Білого дому кілька разів проводили брифінги для Спартц, зокрема у грудні. Вони заявили, що підтримка Байденом допомоги Україні має двопартійне схвалення і що американські посадовці продовжують наглядати за наданням допомоги.

Демократи заявили, що спочатку сподівалися, що Спартц зможе відігравати більш активну роль у спробах зміцнити підтримку республіканців у питанні допомоги Україні. Військові яструби вважають ці гроші добре витраченою інвестицією, порівняно з тими грошима і реакцією, які знадобилися б від США у разі ескалації конфлікту.

"Було відчуття, що вона буде однією з республіканців, які дійсно готові піти на все, щоб допомогти Україні", – сказала конгресвумен Сара Джейкобс, яка відвідала Україну разом зі Спартц за кілька тижнів до вторгнення росії. "На жаль, ми не бачили, щоб вона використовувала свої особисті знання про країну та її політику для ефективного згуртування республіканців", – додала політикиня.

Вплив Спарц у Палаті представників обмежений. Несподівана дисидентка

Втім, як зауважує WSJ, вплив Спартц обмежений відсутністю близьких союзників у Конгресі та її непередбачуваною поведінкою. Один колега-республіканець сказав, що її аргументи під час конференцій Республіканської партії буває настільки складно зрозуміти, що люди часто виходять, коли вона починає говорити.

Спартц стала несподіваною дисиденткою, коли минулого року відмовилася підтримати колегу Кевіна Маккарті під час більш ніж половини з 15 раундів голосування за кандидатуру спікера. Вона розійшлася з більшістю республіканців, протестуючи проти планів усунення деяких демократів з їхніх комітетів, заявивши, що лідерам потрібно "припинити політику "хліб і видовища" в Конгресі і почати керувати країною".

За словами професорки політології в Університеті Індіанаполіса Лори Мерріфілд Вілсон, консервативна позиція Спарц добре грає з виборцями, але її не можна назвати прихильницею досягнення консенсусу щодо України. "Я не думаю, що вона може бути таким представником, навіть незважаючи на те, що у неї є наратив, бекграунд і досвід", – сказала експертка.

Наближаються праймеріз Республіканської партії. Конкуренти критикують Спарц за підтримку України, яку ми не відчуваємо

Як нагадує WSJ, у лютому 2023 року Спартц оголосила, що планує піти з Конгресу, заявивши, що хоче проводити більше часу зі своїми двома доньками. Але через рік вона змінила своє рішення, частково через те, що вважає, що жоден із республіканських кандидатів, які боротимуться за її місце, не впорається з роботою.

Тепер вона бере участь у багатолюдних праймеріз Республіканської партії, запланованих на 7 травня. Головний суперник республіканців Чак Гудріч, заможний законодавець штату, який керує електричною підрядною компанією в Індіанаполісі, витратив понад 1,5 мільйона доларів на рекламу, деяка критикує Спартц за її минуле голосування за надання допомоги Україні.

"Вікторія Спартц відправляє 40 мільярдів доларів наших податків в Україну до того, як буде збудована прикордонна стіна. Чому Вікторія Спарц ставить Україну на перше місце?" – йдеться у 30-секундному ролику.

Нещодавні опитування, зазначає видання, оплачені кампанією Гудріча, показують, що він наступає Спарц на п'яти.

"Це хороший приклад того, що відбувається, коли ви маєте перевагу у витратах", – сказав редактор і видавець Inside Elections Натан Гонзалес про зусилля Гудріча, спрямовані на те, щоб зобразити Спартц як надмірно зосереджену на Україні. "Коли ви показуєте більше телевізійної реклами, ви отримуєте можливість контролювати розмову і ви отримуєте можливість контролювати наратив", – додав він.

Не все так однозначно. Позиція проти допомоги Україні не гарантує симпатій республіканського електорату

Своєю чергою NBC News зазначає, що додаткове фінансування для допомоги Україні у війні з росією розділило республіканців на Капітолійському пагорбі, але воно також розділило кандидатів і виборців на праймеріз Республіканської партії.

Окрім прикладу з протистоянням Гудріча супроти Спартц із використанням теми допомоги Україні, NBC News наводить ще кілька таких прикладів. За даними компанії AdImpact, що займається відстеженням реклами, опозиція до збільшення фінансування України фігурувала у телевізійній рекламі в півдюжині праймеріз республіканців до Палати представників і Сенату цього року. Ці атаки з'явилися в той час, наголошує медіа, коли законодавці прагнуть ухвалити рішення щодо додаткової допомоги Україні в найближчі тижні.

Перші змагання 2024 року демонструють, що підтримка допомоги Україні стала "лакмусовим папірцем" на праймеріз Республіканської партії, як заявив колишній виконавчий директор Республіканської партії штату Індіана і колишній співробітник адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого Піт Сіт. І оскільки республіканські кандидати змагаються за те, щоб їх вважали найбільш близькими до колишнього президента Дональда Трампа, висвітлення розбіжностей щодо допомоги Україні стало одним із швидких способів довести, що вони є справжніми прихильниками принципу "Америка понад усе".

"Ви не повинні запитувати: ви підтримуєте Трампа чи ні? Ви просто повинні запитати: ви підтримуєте фінансування України чи ні?" – сказав Сіт.

NBC News наводить приклад, що у 1-му окрузі штату Алабама представник Республіканської партії Баррі Мур запустив численні телевізійні ролики, в яких висвітлював свою опозицію до допомоги Україні. Він переміг свого колегу Джеррі Карла на 15 пунктів на праймеріз минулого місяця.

Фонд шкільної свободи, зовнішня група, пов'язана з консервативним "Клубом зростання", запустив дві рекламні кампанії, в яких згадувалася Україна, зокрема одну з диктором, який сказав: "Україна ставиться до Америки як до банкомату", і описав Карла як "їхню людину в Алабамі".

На праймеріз до Сенату штату Огайо від Республіканської партії, ще одна зовнішня група, пов'язана з "Клубом зростання", запустила рекламу проти сенатора штату Метта Долана, припустивши, що Долан "буде українським сенатором, а не нашим". Кандидат, якому надавав перевагу Клуб, бізнесмен Берні Морено, переміг Долана на праймеріз теж минулого місяця.

Але два кандидати, зауважує NBC News, що виступали проти чинного президента і які використовували таку ж атаку проти допомоги Україні минулого місяця, зазнали невдачі. Колишній сенатор від штату Іллінойс Даррен Бейлі в одному з рекламних роликів підкреслив підтримку конгресменом від Республіканської партії Майком Бостом допомоги Україні, якого все ж підтримав Трамп. У штаті Міссісіпі група під назвою "Пріоритети Америки понад усе" запустила рекламу проти сенатора від Республіканської партії Роджера Вікера з цього питання, але Вікер легко переміг на праймеріз.

Праймеріз в Індіані можуть стати наступним випробуванням для антиукраїнських меседжів щодо допомоги Україні, навіть якщо вони не пов'язані з конкретним кандидатом. Разом із Гудрічем республіканець Тім Сміт, який балотується у відкритому 3-му окрузі штату Індіана, також нещодавно запустив телевізійну рекламу, в якій каже: "Джо Байден більше дбає про кордони України, ніж про кордони Америки".

Гудріч, головний суперник Спартц на праймеріз, зробив це питання центральним у своїй кампанії проти конгресвумен.

Деякі республіканці з Індіани заявили, що атака Гудріча викликає подив, враховуючи, що Спартц не була серед найгучніших прихильників збільшення допомоги Україні, і вона різко критикувала президента України Володимира Зеленського.

У своїй заяві речник кампанії Гудріча Кайл Кастінг сказав: "Чак Гудріч вважає, що нам потрібно спочатку побудувати стіну і захистити кордон, замість того, щоб продовжувати надсилати Україні порожні чеки; Вікторія Спартц була з президентом Байденом і підтримала 40 мільярдів доларів допомоги, які, серед іншого, були спрямовані на фінансування українських пенсій і допомогу українському бізнесу".

У середу Спартц відповіла Гудрічу власною атакуючою рекламою, звинувативши його у м'якості щодо Китаю.