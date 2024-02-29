Втручання росії у американські вибори 2024 року вже почалося. США остерігаються діпфейків – NBC News

Велика рідкість, коли американське медіа скрупульозно досліджує зловісний вплив кремля на вибори у США. NBC News добре окреслила всю палітру можливих інструментів впливу росіян на вибори та виборців у Сполучених Штатах. Одними з найбільших загроз є згенеровані штучним інтелектом deepfake аудіо та відео, які можуть мати вкрай негативний вплив на виборців та виборчий процес. Але способи кремля вплинути на вибори у США цим не обмежуються, вони можуть безпосередньо втрутитися в роботу системи підрахунку голосів, і це буде для них мало ризикована операція.

"москва поширює дезінформацію про Джо Байдена та інших демократів, щоб зменшити американську військову допомогу Україні та підтримку НАТО. Про це кажуть колишні американські чиновники та кіберексперти", – пише NBC News.

Як зазначає видання, аналогічні зусилля докладаються і в Європі. Цього місяця Франція, Німеччина та Польща заявили, що росія запустила шквал пропаганди, намагаючись вплинути на вибори до Європейського парламенту в червні.

"Оскільки Дональд Трамп виступає проти американської допомоги Україні і стверджує, що одного разу він попередив лідера НАТО, що "заохочуватиме" росію напасти на союзника по НАТО, якщо той не сплатить свою частку витрат на оборону, потенційна винагорода для путіна є високою", – цитує видання старшого наукового співробітника Альянсу за безпеку демократії Німецького фонду Маршалла Брета Шафера.

"Не те, щоб у них не було стимулу втручатися в останні два президентські вибори, я б сказав, що зараз стимул для втручання посилюється", – заявив NBC News Шафер, який відстежує дезінформаційні зусилля росії та інших режимів.

Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив у неділю в програмі "Зустріч із пресою" на телеканалі NBC News, що є "багато причин для занепокоєння" щодо спроб росії втрутитися у вибори 2024 року, але він не може обговорювати докази. Він запевнив: "Ми будемо пильними щодо цього".

За словами видання, американські посадовці та експерти найбільше стурбовані тим, що росія може спробувати втрутитися у вибори за допомогою "глибоко підроблених" аудіо- чи відеозаписів із використанням інструментів штучного інтелекту або за допомогою "злому і витоку", як, наприклад, політично шкідлива крадіжка внутрішньої електронної пошти Демократичної партії оперативниками російської військової розвідки у 2016 році.

"Проросійські пропагандистські кампанії в Інтернеті, які процвітали в Twitter і Facebook напередодні президентських виборів у США 2016 року, зараз є звичайним явищем на кожній великій платформі соціальних мереж, хоча окремі акаунти рідко стають такими ж вірусними, як колись", – наголошує NBC News.

За інформацією видання, ті, хто здійснює вплив, часто створюють однакові акаунти на кількох сайтах, які кардинально відрізняються за своєю політикою модерації. Акаунти однієї проросійської кампанії, котру наприкінці минулого року закрила Meta – англомовного новинного інфлюенсера на ім'я People Say, досі існують на інших платформах, хоча деякі з них неактивні.

Обліковий запис People Say на X все ще можна побачити, але він має лише 51 підписника і не публікував постів майже рік. Його аналог у Telegram, який став домівкою для деяких американських ультраправих, все ще активно публікує контент, що розколює суспільство, і має майже 5 000 фоловерів.

Ідеальний шторм. Як росія використовує розбіжності у суспільстві

NBC News підкреслює, що москва та її маріонетки вже давно намагаються використати розбіжності в американському суспільстві. Але експерти та колишні американські посадовці кажуть, що брехливі заяви Трампа про те, що вибори 2020 року були вкрадені, поглиблення політичної поляризації в країні та різке скорочення команд для протистояння дезінформації та забезпечення чесності виборів на X та інших платформах, створюють сприятливий ґрунт для поширення плутанини, розколу та хаосу.

Пол Колбе, який пропрацював 25 років в оперативному управлінні ЦРУ, а зараз є науковим співробітником Гарвардського центру науки і міжнародних відносин ім. Белфера переконаний, що багато в чому це ідеальний шторм можливостей для росіян і, на його думку, вони застосують такий же підхід, навіть трохи посилений і без якихось обмежень, мабуть натякаючи на "допомогу" з боку Ілона Маска та інших помічників кремля.

Як зазначає видання, згідно з нещодавно оприлюдненою оцінкою американської розвідки, на проміжних виборах 2022 року росія найперше націлилася на Демократичну партію, щоб послабити допомогу Україні з боку США та звинувачує Байдена у створенні єдиного західного альянсу на підтримку Києва.

"Намагаючись поглибити розбіжності, росія за останній місяць посилила політичну суперечку між адміністрацією Байдена і губернатором Техасу Грегом Ебботтом щодо безпеки на техаському кордоні. російські політики, блогери, державні ЗМІ та боти просували ідею про те, що Америка прямує до нової "громадянської війни", – пише NBC News.

За словами експертів, це була квінтесенція російського режиму, який має давню традицію маніпулювати існуючими політичними розбіжностями, такими як імміграція, на свою користь.

Але поки що немає жодних ознак того, що російська дезінформаційна операція в Техасі мала якийсь значний вплив, як вважає старший науковий співробітник Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень при Атлантичній раді Емерсон Брукінг.

Загроза від штучного інтелекту. Приклади використання deepfake аудіо

"На думку Брукінга та інших експертів, найбільшою російською загрозою для виборів 2024 року можуть виявитися фейкові аудіозаписи, створені штучним інтелектом", – інформує NBC News.

За словами фахівців, зрежисований deepfake або витік може не розгортатися на національній арені, натомість він може бути спрямований на особливо важливий штат або округ, що вагається. Це може бути спрямовано на те, щоб відмовити частину громадян йти на вибори або посіяти недовіру до точності підрахунку голосів.

Колишній високопоставлений чиновник адміністрації Трампа з питань внутрішньої безпеки Майлз Тейлор, який попередив про ризики обрання експрезидента, вважає, що найімовірнішим сценарієм дезінформації будуть "гіперперсоналізовані, локалізовані атаки".

"Підроблені аудіозаписи, які легко створити і важко виявити, використовувалися на нещодавніх виборах у багатьох країнах. Минулого місяця у США фейковий рободзвінок від імені Джо Байдена закликав демократів у Нью-Гемпширі не голосувати на праймеріз штату. У Великій Британії в листопаді фейковий аудіозапис мера Лондона Садіка Хана закликав до пропалестинських маршів", – нагадує американське медіа.

NBC News наводить інші приклади використання deepfake аудіо. За інформацією видання, за два дні до парламентських виборів у Словаччині у вересні з'явився фальшивий аудіозапис, на якому нібито лідер прозахідної політичної партії обговорює, як сфальсифікувати вибори. Зрештою, аудіозапис було спростовано, і незрозуміло, який вплив він мав на вибори. Але проросійська партія, яка виступає проти допомоги Україні, отримала більшість голосів.

"Хоча нова аматорська індустрія стверджує, що програмне забезпечення може визначити, чи є аудіо або відео справжніми, чи підробленими, такі програми часто помиляються", – констатує NBC News.

Минулі зусилля росії. російські кампанії проти України

Ймовірні російські інформаційні операції проти України за останні два роки відкривають деякі тактики кремля. Як зауважує NBC News, дослідження, опубліковане в середу словацькою компанією ESET, що спеціалізується на кібербезпеці, показало, що проросійська кампанія засипала українців неправдивими та знеохочувальними електронними листами про війну, з повідомленнями про нестачу тепла та продуктів харчування. В результаті скоординованих зусиль перед початком російського вторгнення у 2022 році кібератаки тимчасово вивели з ладу ключові українські вебсайти, а жителі країни отримували спамповідомлення про те, що банкомати в країні не працюють.

Інші очевидні спроби росії посіяти розбрат набагато простіші. Минулого року знаменитості, які продають персоналізовані відео на сайті Cameo, зокрема Прісцилла Преслі, Майк Тайсон та Елайджа Вуд, були обманом змушені ненавмисно записати повідомлення, які очорнювали двох головних ворогів кремля – президента України Володимира Зеленського та президентку Молдови Маю Санду.

Повідомлення були накладені на текст, який неправдиво стверджував, що знаменитості закликають цих лідерів піти у відставку. Представники Вуда і Преслі заявили, що знаменитості записували відео, думаючи, що допомагають фанату із залежністю. Представник Тайсона заявив, що відео з його участю були фальшивими.

В американському мейнстрімі. Найбільша загроза не ззовні, а всередині

Як стверджує NBC News, у США російські пропагандистські теми тепер часто відлунюють у коментарях деяких законодавців-республіканців і протрампівських коментаторів, зокрема, зображаючи український уряд як глибоко корумпований. На думку експертів, провадження російської державної риторики в політичні дебати в Америці – це перемога москви. Мета путіна – посіяти сумніви і розкол серед американців.

"Не менш приємний результат для них – це те, що було досягнуто минулого разу, коли третина країни не вірить результатам голосування. Ставиться під сумнів демократія, ставиться під сумнів система", – сказав Шафер.

"Попри те, що дистанційна кібератака на виборчі системи у США і зміна підрахунку голосів залишається надзвичайно складним завданням, а оцінка американської розвідки щодо проміжних виборів 2022 року не виявила жодних ознак того, що росія намагалася зламати виборчі системи або підрахунок голосів того року, не все так райдужно", – зауважує NBC News.

За словами видання, колишній співробітник оперативного управління ЦРУ Кольбе вважає, що кремль, найімовірніше, розглядав би спробу проникнення в американські системи голосування як малоризиковану справу. Адже за таких умов їхній ризик наближається до нуля. Таке втручання може мати правдоподібне заперечення.

NBC News наводить цікавий приклад. У день проміжних виборів 2022 року вебсайт штату Міссісіпі, на якому розміщена офіційна система пошуку виборчих дільниць для виборців, був виведений з ладу на більшу частину дня після того, як прокремлівські хактивісти в Telegram закликали своїх прихильників приєднатися до низькорівневої кібератаки проти нього.

"Тим не менш, американські чиновники та аналітики з питань дезінформації кажуть, що здатність росії маніпулювати виборцями не варто переоцінювати. Коли йдеться про поширення дезінформації та розпалювання недовіри до виборчих органів і результатів виборів, найбільша загроза походить не ззовні, а зсередини розколотого, поляризованого американського суспільства", – завершує матеріал видання.

Джерело: NBC News