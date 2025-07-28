Американська медіакомпанія NBC News підготувала репортаж зі свідченнями колишньої керівниці групи ЦРУ, яка готувала оцінку щодо втручання росіян у вибори 2016 року. Вона публічно заявила, що нинішня директорка розвідки Тулсі Габбард і адміністрація Трампа брешуть про мету втручання росії у вибори 2016 року і фактично хочуть використати це для розправи з політичними опонентами.

"Ми точно мали цю інформацію", – заявила Сьюзан Міллер, яка допомагала готувати оцінку розвідки 2017 року щодо дій росії під час виборів 2016 року, в інтерв'ю NBC News.

Колишня високопоставлена співробітниця ЦРУ, яка брала участь у підготовці розвідувальної оцінки 2017 року щодо втручання росії у вибори 2016 року, заявляє, що директор Національної розвідки Тулсі Габбард і Білий дім брешуть, коли стверджують, що це була спроба саботувати Дональда Трампа.

Сьюзан Міллер розповіла NBC News, що звіт базувався на достовірній інформації, яка свідчила про те, що Москва намагалася допомогти Трампу виграти вибори, але не було жодних ознак змови між Кремлем і кампанією Трампа.

"Директор національної розвідки і Білий дім знову брешуть, – сказала Міллер. – Ми точно мали інформацію, яка з високою ймовірністю свідчила, що конкретною метою росіян було обрання Трампа". Вона додала: "Водночас ми не виявили жодної двосторонньої змови між Трампом або його командою та росіянами на той час".

Міллер виступила на NBC News після того, як Габбард у минулу середу заявила, що оцінка розвідки 2017 року базувалася на сфабрикованій інформації в рамках зрадницької змови адміністрації Обами з метою підірвати авторитет Трампа і заплямувати його перемогу на виборах. Габбард процитувала звіт республіканців з Постійного комітету з розвідки Палати представників за 2020 рік, який вона розсекретила і опублікувала цього тижня, в якому стверджувалося, що не було достатньо інформації, щоб зробити висновок, що росія намагалася схилити шальки терезів на користь Трампа.

Міллер зазначила: "Очевидно, що Трамп і його прихильники мають сценарій, якого хочуть дотримуватися, незважаючи на факти". Вона повідомила, що коли її команда інформувала Трампа та інших про свою оцінку в 2017 році, вони чітко дали зрозуміти, що неможливо оцінити вплив російської інформаційної війни на голосування.

"І я, і моя команда охоче визнали, що Трампу та іншим представникам уряду США, яких ми проінформували, ми не можемо сказати, чи ця спроба росіян насправді спрацювала, якщо лише хтось не опитає кожного виборця Трампа, щоб з'ясувати, чи саме ця дезінформація спонукала їх голосувати за Трампа", – сказала вона.

"І моя команда, і я, і директор ЦРУ чітко зазначили в нашому звіті самому Трампу та комітетам з розвідки в Конгресі, що Трамп є нашим президентом", – зазначила Міллер. Трамп тоді подякував директору ЦРУ за брифінг, зазначила Міллер. За її словами, цю частину Габбард пропустила.

Натомість, як зазначає NBC News, офіс директорки національної розвідки відкинув коментарі Міллер. "Сьюзан помиляється. І американський народ може самостійно прочитати сотні причин, чому вона помиляється, в розсекреченому звіті HPSCI", – сказала речниця офісу Олівія Коулман, посилаючись на звіт розвідки Республіканської палати представників 2020 року.

NBC News звертає увагу, що звіт Республіканської палати представників був на той час категорично відхилений демократичними законодавцями в комітеті. Але двопартійне розслідування Сенату, опубліковане того ж року, підтримало оцінку розвідувальних агентств, що росія поширювала дезінформацію та викрадені електронні листи Демократичної партії, щоб підірвати кандидатуру Гілларі Клінтон і підсилити перспективи Трампа. Нинішній держсекретар Трампа, Марко Рубіо, на той час був виконуючим обов'язки голови Сенатського комітету з розвідки і підтримав висновки звіту комітету.

На запитання про захист Міллер оцінки розвідки, речник Білого дому Девіс Інгл відповів: "Директорка Габбард розсекретила документи в ім'я прозорості, щоб показати світові, що адміністрація Обами дійсно стояла за містифікацією "росія, росія, росія". Ті, хто брав участь у злочинній діяльності, будуть притягнуті до відповідальності в повному обсязі закону".

NBC News зазначило, що ЦРУ відмовилося від коментарів. "З поваги до президентської посади, наше відомство зазвичай не реагує на постійні нісенітниці та дезінформацію, що поширюються з Білого дому, – заявив цього тижня речник колишнього президента Барака Обами Патрік Роденбуш. – Але ці твердження настільки обурливі, що заслуговують на відповідь. Ці дивні звинувачення є смішними і є слабкою спробою відволікти увагу".

Видання нагадує, що напередодні виборів 2016 року розвідка повідомляла, що росія намагається вплинути на вибори за допомогою дезінформації, як і заначила Міллер. Після голосування Джон Бреннан, який на той час був директором ЦРУ, а зараз є платним співробітником NBC News і MSNBC, попросив її сформувати робочу групу, яка б ретельно вивчила роль росії у виборах.

Міллер, яка за свою 39-річну кар'єру у ЦРУ дев'ять разів працювала за кордоном, на той час очолювала контррозвідку агентства. Вона сказала, що зібрала команду з різними навичками та досвідом, включаючи аналітиків та офіцерів, які працюють у контррозвідці. Міллер зазначила, що коли вони почали роботу над оцінкою, вона та решта її команди добре усвідомлювали поляризований політичний клімат у країні після виборів. Вони стикалися з тиском з боку чиновників як всередині ЦРУ, так і за його межами.

"Були люди, які ненавиділи Трампа і хотіли, щоб ми виявили його причетність. А були й ті, хто любив Трампа. Вони хотіли, щоб ми нічого не виявили. Ми проігнорували все це, – запевнила Міллер і додала: – Ми просто залишалися нейтральними. Ми просто вирішили, що дані мають говорити самі за себе. ... Ми отримали дуже, дуже хороші дані".

За словами Міллер, Бреннан не тиснув на робочу групу і не втручався в її роботу. Габбард, нинішній директор ЦРУ Джон Раткліфф і Білий дім звинуватили Бреннана у фальсифікації розвідданих про вибори 2016 року з метою підриву авторитету Трампа. Бреннан відкинув ці звинувачення як безпідставні.

Міллер запевняє, що робоча група розглянула всі можливі аспекти, включаючи те, чи Трамп і його передвиборчий штаб якимось чином змовилися з Кремлем, щоб вплинути на результати виборів. Вони не знайшли розвідданих, які б підтверджували такий сценарій.

Як зазначає NBC News, після ретельного аналізу всіх розвідданих і загальнодоступної інформації команда дійшла висновку, що росія провела масштабну інформаційну кампанію, щоб підірвати демократичний процес в Америці, зашкодити кандидатурі Гілларі Клінтон і підвищити шанси Трампа.

Коли оцінка завершувалася і редагувався проєкт, зазначає NBC News, тодішній директор ФБР Джеймс Комі попросив включити в звіт досьє про Трампа, складене колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом, згідно з Міллер і звітом Сенату від 2020 року, в якому цитуються свідчення кількох чиновників, включаючи Комі та Бреннана. Досьє містило неперевірені звинувачення щодо Трампа, які не були підтверджені американськими розвідувальними агентствами, і чиновники ЦРУ виступили проти додавання посилань на досьє в звіт.

"Ми вже підготували документ, і він проходив редагування", – зазначила Міллер. Як зауважує NBC News, позиція ФБР роздратувала Міллер. На її думку, "ми не могли просто втиснути це" в оцінку на такому пізньому етапі, і "нам знадобилося б ще шість місяців, щоб з'ясувати, чи це правда".

Проте, за словами Міллер, ФБР наполягало, що якщо досьє не буде включено, бюро відмовиться від оцінки розвідки і не підтримає її. Врешті-решт, ЦРУ і ФБР дійшли компромісу. Досьє було включено в додаток до оцінки з застереженням, що твердження в файлі не були перевірені розвідувальним співтовариством.

Пізніше, під час першого терміну адміністрації Трампа, Міллер була викликана до офісу генерального юрисконсульта ЦРУ. Там, за її словами, юрист агентства повідомив їй, що їй загрожують кримінальні звинувачення за її роль у підготовці звіту. Міллер вирішила, що це жарт. "Я голосно розсміялася. Але це не був жарт", – зазначила вона.

Міллер вирішила найняти адвоката, хоча було незрозуміло, про яке саме кримінальне звинувачення йдеться. Як зазначає NBC News, адміністрація зрештою залучила спеціального радника Джона Дарема для розслідування того, як попередня адміністрація проводила розслідування щодо втручання росії у вибори та кампанію Трампа.

Команда Дарема допитувала Міллер протягом кількох годин. Вони запитували її, чи мала вона антиреспубліканські упередження, які вплинули на написання оцінки.

"Я відповідала на запитання на кшталт: "Розкажіть нам, як ви ненавидите всіх республіканців, і саме тому ви написали цю роботу". Насправді, якщо подивитися на мою реєстрацію, я є республіканкою", – зауважила Міллер.

Як зазначає NBC News, Міллер ніколи не була звинувачена в жодному злочині, і вона сказала, що ніколи не піддавалася жодним дисциплінарним заходам у зв'язку з оцінкою розвідки. Вона пішла на пенсію під час адміністрації Байдена після 39 років роботи в ЦРУ.

На початку цього місяця Раткліфф розсекретив внутрішній огляд "вивчених уроків", в якому розглядалося, як була складена оцінка розвідки. Внутрішній огляд виявив, що деякі стандартні процедури не були дотримані і що звіт був складений поспіхом, але не ставив під сумнів висновки.

За словами Міллер, через дев'ять років після виборів 2016 року росія, ймовірно, задоволена тим, що у Вашингтоні знову розгорілася політична суперечка щодо того, що сталося.

"путін і його найкращі друзі в Кремлі, мабуть, саме зараз п’ють горілку, радіючи з наслідків", – зауважила вона.

Джерело: NBC News