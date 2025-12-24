КНР відреагувала на наміри України ввести санкції проти громадян КНР.

Міністерство закордонних справ Китаю закликало Україну «негайно виправити помилки» і не вводити санкції проти китайських громадян і компаній за їхню ймовірну співпрацю з військово-промисловим комплексом рф. Позицію відомства публікує китайське державне агентство Xinhua.

Речник МЗС Лінь Цзянь зробив цю заяву на щоденному брифінгу для преси, відповідаючи на запитання про заяви президента України Володимира Зеленського щодо застосування нового раунду санкцій проти російських організацій та осіб, які допомагають росії, включаючи громадян інших країн, зокрема й Китаю. Він наголосив, що Пекін рішуче захищатиме законні права та інтереси китайських підприємств і громадян.

Лінь зауважив, що Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не санкціоновані Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Він додав, що з моменту початку «кризи в Україні» – так у Пекіні називають війну росії проти України – Китай підтримує тісний зв'язок з усіма сторонами і залишається відданим сприянню припиненню вогню та бойових дій, а також просуванню мирних переговорів.

"Зусилля Китаю очевидні для міжнародної спільноти", – сказав речник, наголосивши, що його країна продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому відношенні.