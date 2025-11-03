Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post

Більшість американців не схвалює підхід президента Трампа до вирішення найважливіших питань, і вважає, що він зайшов занадто далеко у використанні своїх повноважень. За результатами опитування, проведеного американськими ЗМІ, рейтинг його несхвалення досягнув найвищого рівня із січня 2021 року. Щодо війни в Україні, американці вважають, що Трамп надто підтримує росію замість України і не схвалюють такої його політики.

Американці загалом не схвалюють те, як президент Дональд Трамп виконує свої обов'язки, і більшість вважає, що він зайшов надто далеко у використанні повноважень своєї посади, свідчить опитування Washington Post-ABC News-Ipsos. Водночас за рік до проміжних виборів 2026-го майже немає ознак, що негативні оцінки діяльності Трампа принесли дивіденди Демократичній партії: виборці приблизно порівну діляться у підтримці демократів і республіканців, пише Washington Post.

Загалом 41% американців схвалюють діяльність Трампа, а 59% не схвалюють. Такий рівень несхвалення є найвищим в опитуваннях Post-ABC із січня 2021 року, яке було проведено лише через тиждень після нападу на Капітолій. Підтримка Трампа серед виборців, що ідентифікують себе як республіканці, залишається високою – 86%, тоді як 95% демократів не схвалюють його діяльність. Серед незалежних виборців рейтинг схвалення Трампа становить 30%, а несхвалення – 69%.

З восьми питань, що включають економіку, імміграцію, мита, управління федеральним урядом, злочинність та конфлікти на Близькому Сході та в Україні, більшість американців заявляють, що не схвалюють те, як він вирішує кожне з них. Найменше несхвалення викликає ситуація з Ізраїлем та Газою, але і тут 52% респондентів висловились негативно.

Джерело: 24-28 жовтня 2025 р., опитування Washington Post-ABC News-Ipsos, в якому взяли участь 2725 дорослих американців, з похибкою +/- 1,9%. Загальна оцінка, економіка та імміграція були запитані у всієї вибірки; інші теми були запитані у випадкової половини вибірки з похибкою +/- 2,8%.

Як зазначає WP, Трамп керує країною переважно через виконавчі укази, запроваджуючи суперечливі політики, що впливають на федеральний уряд, виборчу систему країни, приватний сектор і академічну сферу. Ці укази спричинили численні судові позови, які оскаржують його повноваження. Багато справ іще розглядаються, а Верховний суд США зрештою визначатиме межі виконавчої влади.

Тим часом, за словами видання, суспільство виносить власний вердикт, переважно не на користь президента. За даними опитування, 64% вважають, що він заходить надто далеко, "намагаючись розширити повноваження президентської влади", і більшості також здається надмірним його курс на скорочення держслужбовців для зменшення федерального штату, залучення Національної гвардії для патрулювання міст США та спроби змінити порядок функціонування американських коледжів і університетів.

Washington Post зауважує, що думки більш розділені щодо депортації недокументованих мігрантів, закриття легальних шляхів в'їзду до країни та протидії програмам різноманіття, рівності та інклюзії (DEI) в уряді. Країна приблизно навпіл ділиться між тими, хто вважає, що Трамп діє "загалом правильно" або "недостатньо рішуче", і тими, хто думає, що він "заходить надто далеко".

Втім, на думку WP, демократам теж у цьому опитуванні є мало чим тішитися. Американці вважають, що і президент, і обидві партії "відірвані від життя" виборців. Але найжорсткіше оцінюють саме демократів: 68% кажуть, що демократи "не в тоні" з людьми, проти 63% щодо Трампа і 61% щодо республіканців. Порівняно з квітнем поліпшення для демократів немає.

Видання наголошує, що республіканці мають незначну більшість у Палаті представників, і демократи сподіваються повернути контроль над нею наступного року, але нинішні дані свідчать про конкурентну боротьбу у 2026-му. Коли американців запитали, як би вони проголосували, якби проміжні вибори відбулися сьогодні, 46% зареєстрованих виборців відповіли, що підтримали б кандидата від Демократичної партії у своєму окрузі, 44% підтримали б республіканця, а 9% не голосували б.

Це менший розрив, ніж 11-відсоткова перевага, яку демократи мали на цьому етапі під час першого терміну Трампа, і 7-відсоткова напередодні проміжних виборів 2018 року, коли демократи відновили контроль над Палатою представників.

Вибори губернаторів у Вірджинії та Нью-Джерсі у цей вівторок, а також гучні вибори мера Нью-Йорка дадуть перші підказки на наступний рік. Водночас ситуація з виборами до Палати представників на 2026 рік перекроюється в режимі реального часу через бурхливі зусилля з перерозподілу виборчих округів у середині десятиліття як у "червоних", так і у "синіх" штатах. Це додає більшої, ніж зазвичай, невизначеності для виборів, котрі ще далеко. Попри це, нинішні результати додатково свідчать про складне завдання демократів напередодні проміжних виборів, які, як показує історія, мали б бути для них сприятливими.

Однією з проблем для демократів, зауважує WP, є те, що Республіканська партія завойовує набагато вищий відсоток тих, хто схвалює роботу Трампа, ніж демократи серед тих, хто її не схвалює. Приблизно 9 із 10 тих, хто схвалює Трампа, кажуть, що голосуватимуть за республіканця у своєму окрузі, тоді як приблизно 8 із 10 тих, хто не схвалює Трампа, підтримують демократів.

Хоча 87% виборців, які категорично не схвалюють Трампа, підтримують демократів на виборках до Конгресу, виборці, які "скоріше не схвалюють", діляться майже порівну між демократами (36%) і республіканцями (35%), ще 29% кажуть, що не голосували б, якби вибори відбулися сьогодні. Для порівняння: 84% виборців, які "скоріше схвалюють" Трампа, віддають перевагу республіканцям на виборах до Конгресу.

Серед виборців, які не схвалюють Трампа, підтримка демократів у Конгресі відносно низька серед незалежних, поміркованих і консервативних виборців, а також серед молодших виборців. Вона також відносно низька серед виборців, які не голосували у 2024 році або голосували за Трампа.

Інший погляд на цю проблему для демократів – через призму білих американців. Опитування фіксує такий рейтинг Трампа серед білих американців: 49% позитивно оцінюють і 51% негативно, причому 40% респондентів висловили категоричне несхвалення. Але на питання, яку партію вони підтримають на проміжних виборах наступного року, 40% зареєстрованих білих виборців відповіли, що проголосують за демократів, а 53% – за республіканців.

Рік тому Трамп переміг віцепрезидентку Камалу Гарріс здебільшого через негативне сприйняття стану економіки, особливо, вартості життя. Трамп обіцяв швидко знизити ціни, і ціни на бензин дійсно знизилися. Але інші витрати, зокрема на продукти харчування, істотно не впали. Сьогодні 59% американців значною чи помітною мірою покладають на Трампа відповідальність за нинішній рівень інфляції.

Схвалення дій Трампа в економіці становить 37% проти 62%, які не схвалюють його дії. 27% вважають, що економіка покращилася з моменту його інавгурації 20 січня, натомість 52% думають, що вона погіршилася, і 20% – що залишилася без змін. Ледь не 1 із 5 (18%) вважають, що їхнє фінансове становище покращилося з моменту другого вступу Трампа на посаду, 37% кажуть, що воно погіршилося, а 45% – що їхнє фінансове становище залишилося приблизно таким самим.

Водночас дві третини американців вважають, що країна серйозно рухається хибним шляхом; приблизно третина думає, що все йде у правильному напрямку. Оптимізм зріс порівняно з періодом напередодні торішніх виборів, коли лише 24% вважали, що країна на правильному шляху.

Щодо головної економічної ініціативи президента – запровадження мит для широкого кола країн, громадська думка виразно негативна: 33% схвалюють, 65% не схвалюють. Рівень несприйняття тарифів не змінився від весни, коли Трамп почав їх запроваджувати.

Інша тема, що суттєво допомогла Трампу у 2024 році, – імміграція (сприйняття "дірявого" південного кордону та його обіцянка розпочати найбільшу депортаційну кампанію в історії). Його політика депортації мігрантів, які перебувають у країні нелегально, особливо тих, хто має судимості, є однією з найбільш помітних ініціатив, попри критику та суперечки щодо її реалізації, пише WP.

Загалом, 43% американців схвалюють його дії в цьому питанні, тоді як 56% – ні. Думки американців майже порівну діляться між тими, хто підтримує, і тими, хто виступає проти зусиль агентів Служби імміграції та митного контролю США (ICE) із затримання та депортації недокументованих іммігрантів, коли йдеться як про загальнонаціональну програму, так і про цільові операції у великих містах. Водночас американці з невеликою перевагою не схвалюють такі рейди "в районі, де ви живете".

Інші аспекти діяльності ICE оцінюються негативно. Більшість вважає, що співробітникам ICE та Міністерства внутрішньої безпеки не слід дозволяти носити маски або засоби захисту обличчя під час виконання службових обов'язків (57%), а також що Трамп не повинен мати права відправляти Національну гвардію до штату всупереч запереченням губернатора цього штату (58%), як він це зробив у Каліфорнії та намагався зробити в Портленді та Чикаго. Це контрастує з Теннессі та Луїзіаною, де губернатори-республіканці самі просили залучати війська Національної гвардії для боротьби зі злочинністю, а не для участі в імміграційній діяльності.

Видання зазначає, що як і в багатьох інших запитаннях опитування, щодо імміграції існує глибока прірва між поглядами республіканців і демократів; незалежні виборці загалом ближчі до позицій останніх.

Трамп висловлювався про, на його думку, неконтрольовану злочинність у багатьох містах. Приблизно 6 із 10 американців кажуть, що проблема злочинності у великих містах є або вкрай, або дуже серйозною, і близько половини (49%) вважають, що це так загалом у США. Про стан злочинності у своїх громадах вони відгукуються позитивніше: лише 18% називають ситуацію вкрай або дуже серйозною, 32% – помірно серйозною, а 49% – "не надто" або "зовсім не" серйозною.

Трамп досяг одного важливого успіху на міжнародній арені, а саме допоміг повернути ізраїльських заручників, яких утримував Хамас, і укласти непевну угоду про припинення вогню після двох років конфлікту. 46% американців схвалюють його дії в цьому питанні, що на 39% більше, ніж минулого місяця, до оголошення угоди. Попри роль адміністрації Трампа у посередництві, дещо більше людей вважають, що Трамп заслуговує "лише невеликої" або жодної заслуги, ніж тих, хто приписує йому "помітну" або "дуже велику" заслугу.

Щодо війни в Україні, американці зі значним відривом (46% проти 8%) вважають, що Трамп надто підтримує росію, а не Україну, тоді як 41% кажуть, що він поводиться правильно. Трамп заявляв, що зможе швидко вирішити конфлікт, але його зусилля були марними. Наразі 39% схвалюють його дії щодо ситуації між росією та Україною, тоді як 60% – ні.

Більше американців вважають, що під час президентства Трампа лідерство США у світі ослабло (48%), ніж посилилося (33%), а 18% вважають, що воно залишилося незмінним.

Як зазначає WP, після приблизно дев'яти місяців перебування на посаді американці розділилися в думках щодо того, скільки Трамп досягнув. 48% кажуть, що він досяг "дуже багато" або "помітно", з них 38% оцінюють ці досягнення як корисні для країни і 10% як шкідливі. Водночас 51% вважають, що він зробив "не так уже й багато" або "нічого", але це нижче за 65%, які були у вересні 2017 року під час його першої каденції.

Майже два місяці тому консервативний активіст Чарлі Кірк був убитий на території кампусу Університету Юта-Веллі, що спричинило нову хвилю дебатів про загрози політичного насильства та про те, яка з партій несе більшу відповідальність. Нове опитування показує: 34% покладають більшу відповідальність на республіканців, 28% – на демократів, 28% вважають обидві партії однаково відповідальними, 9% не звинувачують жодну.

Опитування Washington Post-ABC News-Ipsos було проведено в інтернеті 24-28 жовтня серед 2725 дорослих американців. Вибірка була сформована за допомогою Ipsos KnowledgePanel, постійної групи американських домогосподарств, набраної поштою з використанням методів випадкової вибірки. Загальні результати мають похибку плюс-мінус 1,9%.

Джерело: Washington Post