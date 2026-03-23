Засновник OnlyFans Леонід Радвінський пішов із життя у 43 роки

Підприємець із Одеси перетворив платформу на бізнес із мільярдними доходами.

У понеділок, 23 березня, помер Леонід Радвінський. 43-річний засновник OnlyFans пішов з життя після боротьби з раком.

Про це повідомляє Bloomerg.

Радвінський, що народився в Одесі, став відомим завдяки своїй здатності змінити індустрію онлайн-контенту, особливо у сфері дорослого контенту. Він придбав платформу Fenix International, що стоїть за OnlyFans, і зміг створити майданчик для творців контенту, які можуть продавати свої відео, фото та статті без посередників.

OnlyFans став справжнім феноменом в індустрії, дозволивши багатьом людям отримувати значні доходи за допомогою підписок. У 2022 році платформа досягла доходу понад $1 мільярд, а Радвінський отримав $338 мільйонів дивідендів. Платформа дозволяє авторам контенту отримувати 80% доходу від підписки, що зробило її популярною серед творців відео та еротичного контенту.

Радвінський став найбільшим акціонером компанії після того, як у 2018 році придбав 75% її акцій. За його життя компанія OnlyFans значно виросла, ставши одним із найбільших гравців у світі платних підписок. Він рідко виступав на публіці, але залишався за лаштунками як основний рушій змін.

Не зважаючи на великий комерційний успіх, Радвінський залишався приватною особою, яка рідко з'являлася в публічному просторі. На його особистому вебсайті були зазначені його інтереси, серед яких програмування, шахи та навіть мрія стати пілотом вертольота.

Сам Радвінський народився в Одесі у сім'ї євреїв, які пізніше емігрували до Чикаго, коли він був дитиною. У 2002 році він закінчив Північно-Західний університет, який знаходиться у Іллінойсі, США за спеціальністю Економіка.