США та Європа підготували проєкти плану підтримки України після війни – NYT

17 грудня 2025, 08:42
Фото: "Радіо Свобода"
Вони передбачають масштабну військову підтримку та стримування рф.

Сполучені Штати та країни Європи напрацювали проєкти двох документів щодо довгострокової підтримки України після можливого досягнення мирної угоди. 

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, американські та європейські переговірники вперше за кілька місяців відзначили значний прогрес і "хорошу співпрацю" між сторонами. 

Проєкти документів з питань безпеки були опрацьовані під час понад восьми годин інтенсивних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та українською делегацією, які відбулися в Берліні в неділю та понеділок. У перемовинах брали участь посадовці з питань національної безпеки з близько десятка європейських країн, зокрема Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Один із документів окреслює загальні принципи безпекових зобов’язань перед Україною. За словами двох американських посадовців та кількох європейських дипломатів, йдеться про механізм, подібний до гарантій статті 5 НАТО, який передбачає допомогу Україні у разі нового нападу.

Другий документ, який американські чиновники називають «оперативним», містить детальні положення щодо практичної співпраці між американськими, європейськими та українськими військовими з метою недопущення повторної агресії росії. Особи, ознайомлені з текстом, зазначають, що він містить конкретні сценарії реагування на можливе вторгнення, а також механізми покарання росії у разі порушення миру. Обидва документи наразі не оприлюднені.

Серед ключових елементів плану — доведення чисельності Збройних сил України до «мирного рівня» близько 800 тисяч військовослужбовців, оснащених сучасною технікою та належно підготовлених, аби вони стали потужним стримуючим фактором для росії. NYT зазначає, що для порівняння, чисельність армії Німеччини становить близько 180 тисяч військових. Реалізація такого плану вимагатиме постійної та значної міжнародної підтримки, про що йдеться у спільній заяві лідерів десяти європейських країн та високопосадовців ЄС.

Також у проєкті документа, за даними видання, детально прописано перелік військової техніки, необхідної Україні, а також створення європейських військових підрозділів, які діятимуть на території України для забезпечення безпеки повітряного та морського простору. Очікується, що ці сили базуватимуться на заході країни, далеко від лінії фронту, і слугуватимуть додатковим фактором стримування. Конкретні країни, готові розмістити війська, офіційно не називають, однак президент Зеленський заявив, що низка держав дала такі обіцянки в приватному порядку.

Окремий розділ документа присвячений допомозі США у виявленні можливих російських операцій під "фальшивим прапором", які москва може використати як привід для відновлення бойових дій - тактику, про яку західні чиновники попереджають уже багато років.

Підготовка цих документів відбувається на тлі заяв партнерів про довгострокову підтримку України, зроблених, зокрема, після засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", а також обіцянок окремих європейських лідерів надати Україні військову відповідь у разі нової агресії з боку росії.

 
