Угорщина заблокувала заяву ЄС про вступ України

17 грудня 2025, 10:01
Угорщина заблокувала заяву ЄС про вступ України
Фото: Getty Images
Проте неформальні консультації тривають.

Через вето Угорщини Україна наразі не може розпочати формальні переговори про вступ до Європейського Союзу. 

Про це повідомляє телеканал DW.

Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана не підтримав щорічну заяву ЄС щодо процесу розширення та позитивну оцінку зусиль України на шляху євроінтеграції, повідомила Данія, яка наразі головує в ЄС, під час консультацій у Брюсселі у вівторок, 16 грудня.

Інші держави Євросоюзу підтвердили, що Україна досягла прогресу у виконанні вимог Брюсселя.

"Вето Угорщини означає, що Україна як і раніше не може розпочати формальні переговори про вступ до ЄС. Разом із тим уже йдуть неформальні консультації щодо умов членства України", - зазначила міністр у справах Європи Данії Марі Бьєрре.

 
