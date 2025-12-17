Угорщина заблокувала заяву ЄС про вступ України

Проте неформальні консультації тривають.

Через вето Угорщини Україна наразі не може розпочати формальні переговори про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє телеканал DW.

Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана не підтримав щорічну заяву ЄС щодо процесу розширення та позитивну оцінку зусиль України на шляху євроінтеграції, повідомила Данія, яка наразі головує в ЄС, під час консультацій у Брюсселі у вівторок, 16 грудня.

Інші держави Євросоюзу підтвердили, що Україна досягла прогресу у виконанні вимог Брюсселя.

"Вето Угорщини означає, що Україна як і раніше не може розпочати формальні переговори про вступ до ЄС. Разом із тим уже йдуть неформальні консультації щодо умов членства України", - зазначила міністр у справах Європи Данії Марі Бьєрре.