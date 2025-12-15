Європейські лідери привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа щодо України

У документі наголошується на тісній координації між командами президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських партнерів упродовж останніх днів і тижнів.

Лідери низки європейських країн та інституцій Європейського Союзу оприлюднили спільну заяву, в якій привітали «значний прогрес» у зусиллях президента США Дональда Трампа щодо досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Текст заяви оприлюднила пресслужба уряду Німеччини.

Європейські лідери заявили про готовність спільно з Трампом і Зеленським працювати над досягненням миру, який збереже суверенітет України та зміцнить безпеку Європи. У заяві підкреслюється, що безпека, незалежність і процвітання України є невід’ємною частиною ширшої євроатлантичної архітектури безпеки, а український народ заслуговує на майбутнє без загрози нової російської агресії.

США та європейські країни також зобов’язалися співпрацювати для надання Україні надійних гарантій безпеки та підтримки її економічного відновлення в межах потенційної угоди про припинення війни. Зокрема, йдеться про подальшу значну військову підтримку для розбудови Збройних сил України, чисельність яких у мирний час має залишатися на рівні близько 800 тисяч військових.

Окремо в заяві зазначено плани зі створення під європейським керівництвом "багатонаціональних сил України" за участі добровольців із країн «коаліції рішучих» та за підтримки США. Такі сили мають сприяти відновленню української армії, забезпеченню безпеки повітряного простору та морської безпеки, а також виконанню операцій на території України.

Крім того, сторони підтримали створення механізму моніторингу режиму припинення вогню під керівництвом США за участі міжнародних організацій, а також юридичні зобов’язання реагувати на можливу майбутню агресію — зокрема шляхом військової, розвідувальної, економічної та дипломатичної допомоги.

Європейські та американські лідери також заявили про намір інвестувати у відновлення та реконструкцію України, розширення торговельної співпраці й необхідність компенсації завданих росією збитків. У цьому контексті наголошено, що російські суверенні активи в ЄС залишаються замороженими. Окремо підтверджено рішучу підтримку вступу України до Європейського Союзу.

У заяві підкреслюється, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, а рішення щодо територіальних питань належать виключно народу України після запровадження надійних гарантій безпеки. Лідери також погодилися, що деякі питання мають бути вирішені на фінальних етапах переговорів, наголосивши на принципі: «нічого не узгоджено, доки не узгоджено все».

Документ підписали, зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єри Великої Британії, Польщі, Італії, Нідерландів, країн Північної Європи, а також очільники Єврокомісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн і Антоніу Кошта.

Раніше Sky News повідомляв із посиланням на американського посадовця, що під час переговорів між Україною та США у Берліні сторони змогли узгодити близько 90% спірних питань. Секретар РНБО Рустем Умєров, зі свого боку, висловив сподівання, що до кінця дня українська та американська делегації зможуть погодити позиції, які наблизять Україну до миру.