Трамп оголосив повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів Венесуели
Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження повної блокади нафтових танкерів, що перебувають під санкціями та заходять до Венесуели або виходять із неї.
Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.
За словами Трампа, рішення пов’язане з діями режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який, за твердженням американської сторони, незаконно використовує "викрадені" американські активи, зокрема нафтові родовища.
"Незаконний режим Мадуро використовує нафту з цих вкрадених нафтових родовищ для свого фінансування, наркотероризму, торгівлі людьми, вбивств і викрадень", - заявив він.
Він також заявив, що через «крадіжку американських активів», а також причетність до тероризму, наркотрафіку та торгівлі людьми венесуельський режим визнано іноземною терористичною організацією.
"Тому сьогодні я наказую запровадити повну і цілковиту блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які заходять до Венесуели та виходять з неї", - додав президент США.
Заява пролунала на тлі посилення військової присутності США в регіоні. Зокрема, 10 грудня американські війська, зосереджені в Карибському басейні, взяли під контроль нафтовий танкер поблизу узбережжя Венесуели.
Наприкінці листопада Трамп також заявляв, що Сполучені Штати «дуже скоро» почнуть вживати заходів для обмеження наземного пересування осіб, яких підозрюють у причетності до наркоторгівлі у Венесуелі. А 14 листопада міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок масштабної військової операції, яку офіційно пояснили боротьбою з наркотрафіком.
Водночас американські ЗМІ, зокрема видання пише, що безпрецедентне розгортання військових сил США, включно з авіаносною ударною групою, а також обговорення в Білому домі можливих сценаріїв дій, могли свідчити про розгляд варіантів військової інтервенції у Венесуелі, зокрема із залученням підрозділів спеціального призначення.