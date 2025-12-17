Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп оголосив повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів Венесуели

17 грудня 2025, 09:06
Трамп оголосив повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів Венесуели
Фото: Yahoo Finanzas
Блокада стосуватиметься нафтових танкерів, що перебувають під санкціями та здійснюють перевезення до Венесуели та з неї.

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження повної блокади нафтових танкерів, що перебувають під санкціями та заходять до Венесуели або виходять із неї. 

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, рішення пов’язане з діями режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який, за твердженням американської сторони, незаконно використовує "викрадені" американські активи, зокрема нафтові родовища.

"Незаконний режим Мадуро використовує нафту з цих вкрадених нафтових родовищ для свого фінансування, наркотероризму, торгівлі людьми, вбивств і викрадень", - заявив він.

Він також заявив, що через «крадіжку американських активів», а також причетність до тероризму, наркотрафіку та торгівлі людьми венесуельський режим визнано іноземною терористичною організацією.

"Тому сьогодні я наказую запровадити повну і цілковиту блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які заходять до Венесуели та виходять з неї", - додав президент США.

Заява пролунала на тлі посилення військової присутності США в регіоні. Зокрема, 10 грудня американські війська, зосереджені в Карибському басейні, взяли під контроль нафтовий танкер поблизу узбережжя Венесуели.

Наприкінці листопада Трамп також заявляв, що Сполучені Штати «дуже скоро» почнуть вживати заходів для обмеження наземного пересування осіб, яких підозрюють у причетності до наркоторгівлі у Венесуелі. А 14 листопада міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок масштабної військової операції, яку офіційно пояснили боротьбою з наркотрафіком.

Водночас американські ЗМІ, зокрема видання пише, що безпрецедентне розгортання військових сил США, включно з авіаносною ударною групою, а також обговорення в Білому домі можливих сценаріїв дій, могли свідчити про розгляд варіантів військової інтервенції у Венесуелі, зокрема із залученням підрозділів спеціального призначення.

 
 
