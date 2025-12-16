США завдали ударів по трьох суднах у Тихому океані

Внаслідок ударів загинули вісім людей.

Збройні сили США атакували три судна, які, за даними американських військових, перевозили наркотики у східній частині Тихого океану.

Про це повідомило Південне командування ЗС США.

За їхньою інформацією, операції були проведені в міжнародних водах за розпорядженням міністра оборони Піта Геґсета. На першому судні перебували троє осіб, на другому - двоє, на третьому - ще троє.

У Вашингтоні зазначають, що дії відбуваються в межах посиленої боротьби з наркокартелями. Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє ширше залучення збройних сил до операцій проти наркоторгівлі.

На цьому тлі наприкінці серпня США направили до узбережжя Венесуели військово-морське угруповання, зокрема підводний човен і бойові кораблі. Міністр оборони США також заявляв про готовність американських військових до різних сценаріїв дій у регіоні, включно з операціями у Венесуелі.