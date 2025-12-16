США завдали ударів по трьох суднах у Тихому океані
16 грудня 2025, 16:09
Внаслідок ударів загинули вісім людей.
Збройні сили США атакували три судна, які, за даними американських військових, перевозили наркотики у східній частині Тихого океану.
Про це повідомило Південне командування ЗС США.
За їхньою інформацією, операції були проведені в міжнародних водах за розпорядженням міністра оборони Піта Геґсета. На першому судні перебували троє осіб, на другому - двоє, на третьому - ще троє.
У Вашингтоні зазначають, що дії відбуваються в межах посиленої боротьби з наркокартелями. Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє ширше залучення збройних сил до операцій проти наркоторгівлі.
На цьому тлі наприкінці серпня США направили до узбережжя Венесуели військово-морське угруповання, зокрема підводний човен і бойові кораблі. Міністр оборони США також заявляв про готовність американських військових до різних сценаріїв дій у регіоні, включно з операціями у Венесуелі.