Європарламент прискорив розгляд "репараційного кредиту" для України

Депутати Європарламенту вирішили застосувати прискорену процедуру для розгляду пропозиції про "репараційний кредит" для України.

"У вівторок парламент шляхом голосування підняттям рук підтримав запит на прискорення законодавчого процесу за проектом закону про надання кредиту Україні", - йдеться в повідомленні Європарламенту.

Там уточнили, що гроші від "репараційного кредиту" планують спрямувати на підтримку фінансових потреб України та її державного бюджету, включно з військовими спроможностями, а також оборонною промисловістю країни та її інтеграцією в європейську оборонно-промислову базу.

Після рішення про прискорення процедури депутати Європарламенту ухвалять свою позицію щодо "репараційного кредиту" перед початком переговорів з урядами держав-членів на наступній пленарній сесії, яка пройде з 19 по 22 січня 2026 року.

У Європарламенті звернули увагу, що рішення про "репараційний кредит" має бути схвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті, який відбудеться 18-19 грудня.