Україна і США не обговорювали терміни дії гарантій безпеки – Зеленський

Президент підкреслив, що для України дуже важливо, щоб гарантії безпеки з боку США були проголосовані в Конгресі.

Україна не обговорювала разом зі США питання того, чи будуть гарантії безпеки для неї обмежені часовими рамками.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом.

"Складно сказати, на скільки років це гарантії безпеки. Ми це ще не обговорюємо, чи будуть обмежені якимись роками ті чи інші гарантії чи ні", - сказав глава української держави.

