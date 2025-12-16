Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна і США не обговорювали терміни дії гарантій безпеки – Зеленський

16 грудня 2025, 17:29
Україна і США не обговорювали терміни дії гарантій безпеки – Зеленський
Президент підкреслив, що для України дуже важливо, щоб гарантії безпеки з боку США були проголосовані в Конгресі.
Україна не обговорювала разом зі США питання того, чи будуть гарантії безпеки для неї обмежені часовими рамками.
 
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом.
 
"Складно сказати, на скільки років це гарантії безпеки. Ми це ще не обговорюємо, чи будуть обмежені якимись роками ті чи інші гарантії чи ні", - сказав глава української держави.
 
Він підкреслив, що для України дуже важливо, щоб гарантії безпеки з боку США були проголосовані в Конгресі.
 
"Ми віримо, що подібні гарантії будуть працювати. Хоча ми всі розуміємо, що це росія і це агресор, чи зупинять їх у майбутньому ті чи інші гарантії, безумовно, ми з вами чітко не знаємо. Тому ми і хочемо мати блок, подібний до 5 статті, як будуть реагувати партнери. Ми хочемо розуміти, як будуть реагувати на повторну агресію", - додав Зеленський.
 
За його словами, він ставить партнерам схожі запитання і для них це "не дуже комфортно". Ідеться про такі питання: як реагуватимуть США в разі повторної агресії, як реагуватимуть європейські партнери, чи будуть це санкції, допомога зброєю або інші відповіді.
 
"Я хочу отримати якомога зрозуміліші відповіді. І щоб вони були підтримані в юридично зобов'язуючому форматі", - наголосив він.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Політика
Чи тиснув Патель на Умєрова? Таємні зустрічі між ФБР і українським переговірником викликають занепокоєння – Washington Post
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 12:14
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Політика
США: від союзника до ворога ліберальної демократії Європи. Адміністрація США фактично діє в інтересах росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 07:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється