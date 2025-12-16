Навроцький зробив заяву щодо підтримки України

Навроцький підкреслив, що підтримка України відповідає стратегічним інтересам Польщі та не змінювалася з початку повномасштабної війни.

Польща підтримувала і продовжить підтримувати Україну, але очікує партнерського ставлення з боку Києва.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, наголосивши, що Варшава не хоче залишатися у ролі "молодшого партнера" у двосторонніх відносинах, пише Wirtualna Polska.

Навроцький підкреслив, що підтримка України відповідає стратегічним інтересам Польщі та не змінювалася з початку повномасштабної війни. Водночас він зазначив, що за майже чотири роки конфлікту у Польщі виникло відчуття браку справжнього партнерства у відносинах із Києвом. Президент Польщі пояснив, що Варшава підтримує Україну як державу, яка бореться з екзистенційним ворогом Польщі – росією, і захищає спільні цінності. Але, за його словами, це не означає готовності миритися з одностороннім підходом.

Навроцький заявив, що Польща не погодиться на роль "передпокою" або "коридору" у питаннях, які є стратегічно важливими для польського суспільства. Він також наголосив, що партнерство передбачає відкритість навіть у час війни. Йдеться, зокрема, про історичні питання, які залишаються чутливими для обох країн. Навроцький прямо сказав, що Польща втратила елемент партнерства у відносинах з Україною і вважає це проблемою, яку потрібно вирішувати.

Серед конкретних прикладів президент Польщі згадав питання ексгумацій на Волині, які, за його словами, не є предметом реальної уваги з боку української сторони. Він також додав, що йдеться не лише про історію, а й про економічні інтереси, зокрема захист польського ринку від недобросовісної конкуренції, наприклад з боку українських аграріїв.

Навроцький висловив сподівання, що ситуація може змінитися найближчим часом. За його словами, візит президента України Володимира Зеленського до Варшави 19 грудня має стати нагодою для обговорення питань, які досі залишалися невирішеними або навіть не були розпочаті. Він додав, що цей візит може стати новою віхою у двосторонніх відносинах з урахуванням стратегічних інтересів Польщі.

