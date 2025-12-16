35 країн підписали конвенцію щодо репарації для України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заході.

У Нідерландах підписали Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією росії проти України. Документ підтримали 35 держав.

Про це стало відомо із трансляції конференції.

Представники 35 держав підписали відповідну конвенцію, що передбачає діяльність комісії на базі Ради Європи.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заході. За словами генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, створення Реєстру збитків для України у 2023 році стало першим етапом міжнародного механізму компенсації.

Другим етапом стане діяльність Міжнародної комісії з претензій, яка займатиметься відшкодуванням збитків, завданих агресією росії проти України. Ці два інструменти забезпечать системний підхід до збору та перевірки даних про збитки, а також до визначення відповідальних осіб та держав, які мають відшкодувати шкоду.

Третім етапом глобального механізму стане створення компенсаційного фонду, звідки Україна зможе виплачувати відшкодування.

Джерела його наповнення нині обговорюють, однак основну частину грошей, імовірно, залучать із заморожених російських активів або складних відсотків.