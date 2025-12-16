Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія нарощує виробництво танків, дронів та ракет – ЦПД

16 грудня 2025, 16:35
Фото: з вільного доступу
Все це відбувається попри реальні економічні проблеми.
росія нарощує виробництво танків, дронів та ракет, таким чином компенсуючи елітам втрати від санкцій, які негативно відобразились на торгівлі нафтою та газом.
 
Про це у Telegram повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
 
"росія продовжує нарощувати виробництво танків, дронів, ґвинтокрилів, ракет. Все це відбувається попри реальні економічні проблеми", - зазначив Коваленко.
 
За його словами, це є демонстрацією того, що російський диктатор путін намагається компенсувати своїм елітам, які заробляють на ВПК, втрати в інших секторах заробітків через санкції оборонним замовленням.
 
"Але також такі дії свідчать про незмінність курсу режиму путіна щодо продовження війни, як основи існування цього режиму і нинішньої росії", - додав він.
 
Керівник ЦПД РНБО також зазначив, що, відповідно, без зміни цього бачення неможливо убезпечити Європу від війни, ніяк, на жаль. Потрібно змінити режим і світогляд росії.

 

зброявійна в Україніросія окупанти

