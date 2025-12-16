Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Канада виділить ще $50 млн на дрони для України

16 грудня 2025, 17:05
Канада виділить ще $50 млн на дрони для України
Фото: з вільних джерел
Канада також продовжить передавати надлишкове обладнання Збройних сил країни, зокрема, двигуни і комплектуючі до ракет AIM-7 і AIM-9.
На 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України Канада оголосила про виділення додаткових коштів на підтримку України.
 
Про це йдеться на урядовому сайті Канади.
 
Міністр національної оборони Девід Макгінті оголосив, що його держава надасть додаткові 50 млн доларів для "коаліції дронів". Раніше Оттава вже внесла 37 млн доларів у межах цієї ініціативи. Через коаліцію Канада й надалі розглядає можливості розширення підтримки Сил безпілотних систем України.
 
У канадському Міністерстві оборони зазначили, що ці внески доповнюють уже надані Канадою передові військові спроможності. З 2022 року Оттава спрямувала понад 296 млн доларів на оптичні, інфрачервоні системи спостереження та наведення. Станом на зараз Україні передали 140 таких систем, ще 18 одиниць планують поставити найближчими місяцями.
 
Канада також продовжить передавати надлишкове обладнання Збройних сил країни, зокрема, двигуни і комплектуючі до ракет AIM-7 і AIM-9. Постачання мають розпочатися на початку 2026 року.
 
Окремо міністр наголосив на внеску Канади у розмірі 200 млн доларів до пакета військової допомоги, сформованого Сполученими Штатами в межах переліку пріоритетних потреб України НАТО (PURL). Загальна вартість цього пакета становить близько 500 млн доларів і передбачає постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів та іншого критично важливого озброєння, визначеного українською стороною.

 

Канадавійна в Україніросія окупанти

