лукашенко запропонував Мадуро переїхати до білорусі – Reuters

16 грудня 2025, 15:07
лукашенко запропонував Мадуро переїхати до білорусі – Reuters
Фото з вільних джерел
лукашенко також заявив, що білорусь та Венесуела "мають давні відносини".
олександр лукашенко, який вважає себе президентом  білорусі, заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро може приїхати до його країни, якщо змушений буде залишити свою посаду.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
"Президент білорусі лукашенко в інтерв'ю американській медіаорганізації Newsmax у понеділок заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо він залишить свою посаду, але наразі жодних подібних переговорів з Мадуро не велося", - йдеться у повідомленні.
 
лукашенко також заявив, що білорусь та Венесуела "мають давні відносини", і що Мадуро може приїхати до Мінська, "якщо він цього забажає".
 
"Мадуро ніколи не був для нас ворогом чи супротивником. Якщо він хотів би приїхати до білорусі, двері для нього відчинені", – сказав лукашенко.
 
Водночас він додав, що наразі таке питання не обговорюється, адже "Мадуро не з тих людей, які тікають".

 

