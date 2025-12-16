лукашенко запропонував Мадуро переїхати до білорусі – Reuters

олександр лукашенко, який вважає себе президентом білорусі, заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро може приїхати до його країни, якщо змушений буде залишити свою посаду.

"Президент білорусі лукашенко в інтерв'ю американській медіаорганізації Newsmax у понеділок заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо він залишить свою посаду, але наразі жодних подібних переговорів з Мадуро не велося", - йдеться у повідомленні.

лукашенко також заявив, що білорусь та Венесуела "мають давні відносини", і що Мадуро може приїхати до Мінська, "якщо він цього забажає".

"Мадуро ніколи не був для нас ворогом чи супротивником. Якщо він хотів би приїхати до білорусі, двері для нього відчинені", – сказав лукашенко.

Водночас він додав, що наразі таке питання не обговорюється, адже "Мадуро не з тих людей, які тікають".