Сенатори США підготували проєкт про санкції проти імпорту нафти з рф

Він спрямований на скорочення нафтових доходів росії через вторинні санкції.

До Сенату США подали на розгляд двопартійний законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій за купівлю або сприяння імпорту російської нафти та нафтопродуктів.

Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина.

За її словами, ініціативу під назвою Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025 внесли сенатори-республіканці Дейв МакКормік і Білл Гастед, а також сенатори-демократи Елізабет Воррен і Кріс Кунс.

Автори законопроєкту наголошують, що торгівля російською нафтою безпосередньо фінансує війну РФ проти України. Вони підкреслюють, що країни, компанії та фінансові посередники, які сприяють такому імпорту, мають усвідомлювати можливі наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США.

Стефанішина зазначила, що законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи росії. У разі його ухвалення президент США Дональд Трамп буде зобов’язаний протягом 90 днів запровадити санкції проти осіб і структур, залучених до імпорту російської нафти. Перелік таких осіб формуватиме Міністерство фінансів США після консультацій із Державним секретарем.

"Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку подальшого економічного тиску на агресора", - наголосила посол.

Нагадаємо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Дональда Трампа запровадили нові масштабні санкції проти росії через небажання москви серйозно долучатися до миротворчих ініціатив Вашингтона.