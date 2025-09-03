Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Латвія пропонує розширити військовий призов жінок з 2028 року

03 вересня 2025, 21:24
Фото: KyivPost
Причина цьому - демографічні виклики.

Латвійська партія "Прогресивні" найближчим часом представить уряду пропозицію щодо запровадження призову жінок до Служби державної охорони починаючи з 2028 року.

Про це в інтерв’ю Delfi повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, який представляє партію "Прогресивні".

За словами міністра, наразі військова служба у Латвії поширюється лише на чоловіків, проте партія планує розширити її й на жінок.

"Ми бачимо, що в навчаннях з державної оборони беруть участь як юнаки, так і дівчата, тому питання гендерної рівності та залучення обох статей до служби є надзвичайно актуальним. Ми вже порушили це питання", - зазначив Спрудс.

Для успішного розширення призову необхідно також адаптувати військове спорядження під потреби жінок. Впровадження відповідного оснащення в Національних збройних силах Латвії вже розпочалося.

Заяви міністра відображають прагнення Латвії до 2028 року подвоїти чисельність збройних сил з 15 до 31 тисячі осіб. 

Це завдання ускладнюється демографічними викликами, такими як низький рівень народжуваності та старіння населення.

Раніше ми також писали, що у Латвії оголосили раптову перевірку боєготовності армії.

 

жінкиЛатвіяармія

