Bloomberg: росія вербує молодих жінок з Африки для роботи на військових заводах

ПАР уже розпочав розслідування.

російські компанії розширюють кампанію з пошуку молодих жінок з африканських країн для роботи в росії. Формально йдеться про заповнення дефіциту робочої сили, однак є побоювання, що значну частину з них використовують на військових підприємствах, зокрема у виробництві дронів, які застосовуються проти України.

Як повідомляє Bloomberg, активність зафіксовано в Південній Африці, що входить до блоку БРІКС. Одним із ключових рекрутерів виступає особлива економічна зона Алабуга в Татарстані, де виробляють безпілотники Shahed-136. Уряд ПАР уже розпочав розслідування, щоб з’ясувати справжні цілі російських компаній.

У травні місцеве відділення Жіночого ділового альянсу БРІКС підписало угоду про надання понад 5,6 тис. працівниць для Алабуги та компанії "Еталонбуд Урал".

Оголошення про вакансії в будівництві та сфері послуг у Татарстані з’явилися ще на початку року. Їх активно поширювали африканські блогери в Instagram та TikTok. Претенденткам обіцяють безкоштовний переліт, житло та офіційне працевлаштування.

Втім, за даними дослідників з Інституту науки і міжнародної безпеки (ISIS), більшість жінок після прибуття в росію опиняються на роботах зі складання дронів-камікадзе. За оцінками правозахисників, до 90% африканок, які приїхали в Алабугу, залучені саме до цієї програми.

«Вони стають частиною війни, збираючи зброю», — заявив дослідник ISIS Спенсер Фарагассо.

Алабуга вже будує нові житлові корпуси для розміщення понад 41 тис. робітниць, що свідчить про плани значно розширити виробництво дронів. За даними російських структур, дефіцит робочої сили в країні оцінюється у 4,8 млн осіб.

Набір ведеться не лише в ПАР, а й у Ботсвані та Лесото. У деяких випадках до рекрутингу долучаються місцеві політики, які рекламують програму як «можливість для молоді».

За повідомленнями місцевих медіа, перша група студентів з ПАР уже вирушила до Росії 20 серпня.