Мерц не виключає призову жінок до армії через російську загрозу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у довгостроковій перспективі можливе залучення жінок до обов’язкової військової служби у Бундесвері. Розширення армії він пояснив зростаючою загрозою з боку росії.

Про це повідомляє zdfheute.

Мерц зазначив, що якщо нова модель добровільної служби не забезпечить потрібну чисельність солдатів, доведеться розробити механізм повернення до обов’язкового призову, де призов жінок також можливий. Наразі Конституція ФРН цього не дозволяє, тому для змін потрібні законодавчі корективи.

"Ми повинні це зробити. Початок закладений, попереду ще є певні перешкоди. Призупинення призову у 2011 році було помилкою з сьогоднішньої точки зору", — наголосив канцлер.

Нещодавно уряд схвалив законопроект, що дозволить розширити чисельність Бундесверу на десятки тисяч солдатів. Наразі у складі армії служать понад 182 тисячі осіб, але мета — щонайменше 260 тисяч.

Мерц підкреслив, що російський диктатор владімір путін не обмежується Україною, а має територіальні претензії і на частину Німеччини. Канцлер наголосив на необхідності захисту демократії та протидії агресивному авторитарному режиму росії.

Щодо стратегічного ядерного стримування Мерц підтвердив трансатлантичні зв’язки з США і готовність обговорювати спільне використання французької ядерної зброї, наголошуючи на необхідності уникати нової залежності.