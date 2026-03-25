Зеленський провів кадрові зміни серед контррозвідників СБУ

25 березня 2026, 18:11
фото: Володимир Зеленський / Telegram
25 березня Служба безпеки України відзначає свою 34-ту річницю створення.
Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових начальників контррозвідки у Службі безпеки.
 
Про це ідеться в указах, опублікованих Офісом президента.
 
Так, Зеленський призначив Віктора Зайця начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
 
Сергій Гуньковський стане начальником Департаменту контррозвідки СБУ.
 
Нагадаємо, 25 березня Служба безпеки України відзначає свою 34-ту річницю створення. Тимчасовий виконувач обовязків голови СБУ Євгеній Хмара наголосив, що працівники служби працюють на всіх напрямках війни, зокрема на передовій.
 
"Всередині країни активно діє контррозвідка СБУ. Викриваємо агентурні мережі, затримуємо зрадників та диверсантів, запобігаємо терактам. Результат цієї роботи: тисячі врятованих українських громадян. Ми працюємо на випередження і раз за разом переграємо російські спецслужби", — заявив Хмара.

 

СБУвійна в Україні

