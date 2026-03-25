Зеленський провів кадрові зміни серед контррозвідників СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових начальників контррозвідки у Службі безпеки.

Про це ідеться в указах, опублікованих Офісом президента.

Нагадаємо, 25 березня Служба безпеки України відзначає свою 34-ту річницю створення. Тимчасовий виконувач обовязків голови СБУ Євгеній Хмара наголосив , що працівники служби працюють на всіх напрямках війни, зокрема на передовій.

"Всередині країни активно діє контррозвідка СБУ. Викриваємо агентурні мережі, затримуємо зрадників та диверсантів, запобігаємо терактам. Результат цієї роботи: тисячі врятованих українських громадян. Ми працюємо на випередження і раз за разом переграємо російські спецслужби", — заявив Хмара.